SKY GROUPは、新グローバルコンセプト採用日本1号店として、東京都目黒区碑文谷にて「マセラティ 目黒(Maserati Meguro)」を、2024年7月6日(土)よりリニューアルオープンします。

SKY GROUP「マセラティ 目黒」

オープン日: 2024年7月6日(土)

所在地 : 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-2-5

営業時間 : 10:00-18:00

定休日 : 火曜日

TEL : 03-5725-8280

FAX : 03-5725-8281

面積 : 敷地面積730m2/ショールーム延床面積259m2

SKY GROUPは、新グローバルコンセプト採用日本1号店として、東京都目黒区碑文谷にて「マセラティ 目黒(Maserati Meguro)」を、2024年7月6日(土)よりリニューアルオープンします。

新グローバルストアコンセプトの店舗は、ニューヨークを拠点とするEight Inc.との協業で生まれ、マセラティが誇るイタリアンラグジュアリーとクラフトマンシップを革新的に表現しています。

洗練されたサルトリア(“Sartoria”:仕立て屋)とオフィチーナ(“Officina”:工房)が融合され、お客様自身の創造力と情熱を開放し、究極のスポーツカーがオーダーメイドできるようなスペースを目指しました。

また、ディスプレイや内装などのルックスのみではなく、お客様の「体験」でも新しさを提供します。

個室のコンサルテーションルームで、大型スクリーンに映し出される最先端の MXE3D デジタルコンフィギュレーターを体験や、試乗や車両引き渡しの思い出を作ることができる「ローンチパッド」の没入体験で味わい、マセラティ車を受け取るドラマチックな瞬間をご家族やご友人と共有することができます。

さらに、究極のマセラティ体験は、「フォーリセリエ」と呼ばれマセラティのカスタマイゼーション・プログラムです。

自身の個性と創造力を組み合わせて唯一無二の車をデザインできます。

7月6日(土)から7日(日)の2日間、リニューアルオープンフェアを開催します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新グローバルコンセプトストア!SKY GROUP「マセラティ 目黒」 appeared first on Dtimes.