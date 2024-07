「くるみ割り人形」の物語がテーマ！ハーバー研究所『ウインターストーリーコレクション』

ハーバー研究所は、2024年冬の限定コフレ『ウインターストーリーコレクション』7,480円(税込)を、2024年10月18日(金)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ウインターストーリーコレクション』

またあのこころ踊る季節がやってくる。

2024年は恋人やプレゼントを見つけるよりも先に、肌を想うことからはじめてみてはどうでしょう。

美しく心地いい肌があれば、物語は自然と動き出すから。

さぁ、ハーバーの「ウインターストーリーコレクション」と冬のときめきを。

クリスマスは肌からはじまる

ハーバーの冬の限定コフレ『ウインターストーリーコレクション』は、クリスマスの風物詩として世界中で長年愛されている「くるみ割り人形」の物語がテーマ。

各アイテムのデザインには、主人公クララの幸せで不思議な旅の思い出が、人気のイラストレーター、ローラ・デントン氏により、スタイリッシュにいきいきと描かれ、コフレで物語の世界観を表現しています。

冬の物語へいざなうのは限定デザインケースの、シワ改善と美白※1を叶える有効成分「ナイアシンアミド」※2により、メイクするほど透明感とハリに満ちた肌に導く定番品「薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)」をはじめ、ふんわりベビー肌へ整える※3チュールピンクのコントロールカラー「ふんわりチュールベース」、カバーしたい悩みに合わせて使いやすい2色セットの「クリーミィコンシーラーパレット」、目元をシックで華やかに彩る3色パレットは眉にも使える「ローズブラウンアイ&ブロウパレット」、リップ、チーク両方に使えるスティックカラー「リップ&チークスティック」の限定5アイテムです。

中身が見えて取り出しやすい、クリア素材の「オリジナルポーチ」にセットされた2024年だけの特別なコフレです。

※1 メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ ※2 シワ改善と美白の有効成分 ※3 メイク効果による

【パッケージデザイン】

パッケージデザインは、クリスマスの風物詩として世界中で長年愛されている「くるみ割り人形」の物語がテーマ。

各アイテムのデザインには、人気イラストレーター、ローラ・デントン氏が描く、くるみ割り人形に登場する主人公のクララやモチーフのイラストをちりばめ、コフレで物語の世界観を表現しています。

Laura Denton ローラ・デントン

カナダ在住のイラストレーター。

ロサンゼルス・ファッション・インスティチュートにてファッション・デザイン&プロダクトを専攻、卒業後はアートディレクターとしてバンクーバーを拠点に活躍中。

日本でも女性誌の挿絵やブランドとのコラボレーション、広告など、様々な分野でイラストレーターとして活躍している。

【無添加スキンケアメイク イメージモデル】

圧倒的な透明感を持つ人気モデルで女優の林田 岬優さんが、今回は一足早く1月にリニューアルし“無添加※4スキンケアメイク”から初めての特別な冬限定コフレ「ウィンターストーリーコレクション」で、「多幸感あふれる、ふんわり柔らかな美しさ」を持つ、くるみ割り人形の主人公クララの女性像を演じてくれました。

思わず触れたくなるようなくすみのないマシュマロ肌、ほほ笑みがこぼれる自然な血色感のある頬と唇。

クリスマスローズの温かみのある目元で、クリスマスの高揚感をまとった多幸感フェイスを表現しています。

■多幸感あふれる、ふんわり柔らかな美しさを叶えるメイク

HABA「ウインターストーリーコレクション」構成品

ふんわりチュールベース(化粧下地)/薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)オークル01/クリーミィコンシーラーパレット/ローズブラウンアイ&ブロウパレット/リップ&チークスティック

※販売名 薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり) OC01

その他アイテム

パーフェクトカバーコンシーラー ナチュラルベージュ02/ジェルペンシルアイライナー ブラウン02/HABA ロング&グロウアップマスカラ ブラウン02

※4 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール名色素は無添加です。

林田 岬優(はやしだみゆ)さん

1993年11月23日生まれ。

愛知県出身。

圧倒的な透明感を備えたビジュアルで各方面よりオファー多数。

10代からモデルとして、数々の女性誌や広告に出演。

また女優としてドラマなどにも出演し幅広く活躍している。

『ウインターストーリーコレクション』 WINTER STORY COLLECTION商品概要

〈セット内容〉

・薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)/レフィル9g

※全7色からお客様のお肌のカラーに合わせて選べます。

・薬用タイムケアパウダーファンデーションケース(限定デザイン)

・薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)/スポンジ

・ふんわりチュールベース[化粧下地]15g

・クリーミィコンシーラーパレット[コンシーラー]

・ローズブラウンアイ&ブロウパレット[アイカラー・アイブロウパウダー]

・リップ&チークスティック[口紅・頬紅]

・オリジナルポーチ

『ウインターストーリーコレクション』 7,480円(税込)

HABAウインターストーリーコレクション

◎薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)〈ファンデーション〉9g

ふんわりしっとりフィットし乾燥による毛穴や小じわ、肌の色ムラを瞬時にカバー。

肌に潤いを閉じ込めるモイスチャーストック処方で、パウダーなのにしっとり潤い仕上げに。

なめらかツヤ肌が持続します。

シワ改善と美白※1を叶える有効成分「ナイアシンアミド」※2により、メイクするほど透明感とハリに満ちた肌に。

冬の物語へいざなう、限定デザインのケースと専用スポンジつきです。

薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)〈ファンデーション〉 9g

薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)〈ファンデーション〉レフィル全7色 9g

ピンクオークル01

オークル01

オークル02

オークル03

ベージュオークル00

ベーシュオークル01

ベージュオークル02

■シワ改善・美白※1を叶える薬用ベースメイク成分について

薬用タイムケアパウダーファンデーション(しっとり)〈ファンデーション〉配合成分

※5 保湿成分

※6 メリッサエキス(皮膚コンディショニング成分)

※7 アロエエキス(2)(保湿成分)

※8 皮膚コンディショニング成分

※9 ヒアルロン酸ナトリウム(2)(保湿成分)

◎ふんわりチュールベース<化粧下地>15g

旅するクララのナイトドレスをまとう。

空気を含んだムース質感で、ふんわりベビー肌へ整える※3チュールピンクのコントロールカラー。

血色感と透明感をアップさせながら、肌にしっとりとなじんで乾燥によるメイクくずれをふせぎます。

※3 メイクアップ効果による

※ファンデーション、化粧下地ともに使用後はクレンジングで落としてください。

ふんわりチュールベース<化粧下地>15g

◎クリーミィコンシーラーパレット<コンシーラー>

甘く華やかなお菓子の国へ。

金平糖のように艶やかで使いやすいライトベージュとオレンジベージュは、単色でも、混ぜても使えて様々な肌悩みをカバー。

なめらかに伸びてフィットし、乾燥を防ぐコンシーラーです。

◎コンシーラー使用後は、モイストセラムアイカラー/レフィルのケースとしても

使用できます。

〈使用方法〉

付属のブラシに取りお使いください。

(1) 化粧下地の後、パウダーファンデーションの前に使用ください。

(2) 適量をブラシに取り、シミやシワ、クマなどをカバーします。

指で肌との境目をぼかすと自然に仕上がります。

(3) 2色を混ぜて使用になる場合は、ブラシで取って手の甲で混ぜて色味を調整するとムラなく仕上がります。

※使用後はクレンジングで落としてください。

※ブラシは清潔にしてお使いください。

クリーミィコンシーラーパレット<コンシーラー>

◎ローズブラウンアイ&ブロウパレット<アイカラー・アイブロウパウダー>

心躍るワルツで迎える花の精達。

華やかながらもシックに彩る3色のクリスマスローズブラウンカラー。

アイブロウにも使えば、目もとが瞬間あか抜け印象に仕

上がります。

〈使用方法〉

付属のチップに取りお使いください。

(1)まぶた全体にぼかします。

目頭や涙袋に塗ると明るさと立体感がプラスされます。

(2)アイホール全体と下まぶたにそってぼかします。

(3)目のきわに入れ目もとをひきしめます。

アイブロウパウダーとしても使えます。

※使用後は、クレンジングで落としてください。

※チップは清潔にしてお使いください。

ローズブラウンアイ&ブロウパレット<アイカラー・アイブロウパウダー>

ローズブラウンアイ&ブロウパレット<アイカラー・アイブロウパウダー>つけ方補足画像

◎リップ&チークスティック<口紅・頬紅>

キャンディの精達と笑顔あふれるダンスを踊ろう。

リップ、チーク両方へ使えるスティックカラー。

なじみやすく、自然な血色を与えるナチュラルレッドがふわっと幸せ色に彩って明るい肌印象に仕上がります。

〈使用方法〉

【口紅として使用の場合】

5mm程度繰り出し、唇になじませます。

【チークとして使用の場合】

(1)スティックで直接、頬の一番高い所二か所に軽くつけます。

(2)指で内側から外側に向かって円を描くようにポンポンとやさしくなじませます。

※最後まで繰り下げてから、キャップをしてください。

使用後はクレンジングで落としてください。

リップ&チークスティック<口紅・頬紅>

◎オリジナルポーチ

ウインターストーリーのときめきと思い出を、ぎゅっと詰め込んで。

中身が見えて取り出しやすい、クリア素材のポーチです。

(素材:PVC、合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金/サイズ:縦約10cm×幅約14.5cm×マチ約6.5cm/中国製)

※なくなり次第終了となります。

■ハーバーのこだわり5つの無添加

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

【予告】2024年冬限定コフレ「ウインターストーリーコレクション」体験会&予約受付

2024年10月18日(金)の限定発売に先駆けて、全国のショップハーバーにて、2024年冬限定コフレ『ウインターストーリーコレクション』の体験会&予約受付を行います。

■2024年10月1日(火)〜17日(木)

■対象店舗:全国のショップハーバー

対象店舗の一覧はこちらから

https://www.haba.co.jp/info/CHSfRealshopSearch.jsp

※受付は先着順となります。

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

【開催中】「無添加スキンケアメイク」リニューアル商品体験会&サンプルプレゼント

ハーバーは2024年1月22日(月)、無添加※4・ミネラルカラー(無機顔料)処方のメイクアイテム全39品目(107品種)を一斉リニューアル新発売。

ハーバー独自の多様なミネラルカラー処方のもと、大人の肌悩みを抱える多くの方に、安心感と美しさ、メイクする楽しさを実感いただけるよう直接肌に触れる化粧下地とファンデーションを薬用化、さらにデザインを一新し、カラーバリエーションの拡充と使用感の向上を実現しました。

スキンケアのような心地よさだけでなく、機能、仕上がりの美しさ、メイク持ちや発色などにもこだわっています。

肌本来の美しさを呼び覚ます、無添加※4スキンケアメイクの誕生です。

無添加スキンケアメイクポイントメイク

無添加スキンケアメイクサンプル

2024年1月22日(月)より一斉リニューアル発売

商品の詳細はこちらから

https://www.haba.co.jp/f/dss-001002-

〈ショップハーバーで「無添加スキンケアメイク」のサンプルをプレゼント中!〉

全国のショップハーバーにて、リニューアルしたメイクラインをお試しいただいた方に、サンプルをプレゼント中です。

ぜひ、店頭でもご自宅でもお試しいただき、新しいメイクラインの魅力をたっぷりと感じてください。

■2024年8月31日(土)まで

■対象店舗:全国のショップハーバー

対象店舗の一覧はこちらから

https://www.haba.co.jp/info/CHSfRealshopSearch.jsp

※お一人様1回限り

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

