◆清 竜人25、再結成で話題

【モデルプレス=2024/07/07】7年ぶりに再結成を発表した一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25(キヨシリュウジントゥウェンティファイブ)が7月7日、清 竜人 YouTube Official Channelにて新曲「Will you marry me ?」のMVを公開。“4人の夫人”の正体を解禁した。同グループは、ソロアーティストとして活動していた清が2014年に立ち上げた一夫多妻制アイドルユニットで、プロデューサー兼メンバーの清とその妻である女子メンバーから構成。清が妻達とともに一緒に歌い踊り、ハーレム状態でパフォーマンスを繰り広げる。

◆清 竜人25、4人の夫人解禁

Will you marry me ?

Music Video

Out Now!!!

七夕の夜にロマンティックでしょ?https://t.co/3ahbIn3hZu pic.twitter.com/CqSN7DyQlB — 清 竜人 (@ryujin_kiyoshi) July 7, 2024

◆清 竜人プロフィール

2017年6月、人気絶頂の中、幕張メッセイベントホール公演「清 竜人25 “ラスト♡コンサート”」をもっておよそ3年に及んだプロジェクトに終止符を打っていたが、2024年5月、メンバーを新たに再結成が発表。新しい夫人たちの詳細が明かされないまま楽曲「Will you marry me ?」が6月19日に先行配信され、話題を呼んでいた。7月7日には楽曲MVが公開され、4人の夫人が解禁。公開後、清は自身のX(旧Twitter)にて「Will you marry me ?Music VideoOut Now!!!七夕の夜にロマンティックでしょ?」とつづり、4人の夫人との集合ショットを投稿した。さらに、続く投稿では「清 竜人25、夫人解禁」「みんな可愛くて最高でしょ!?BIG LOVE」とし、4人の夫人「第101夫人 清 さきな(頓知気さきな/femme fatale)」「第102夫人 清 嬉唄(島村嬉唄/きゅるりんってしてみて)」「第103夫人 清 凪(根本凪/元でんぱ組.inc・虹のコンキスタドール)」「第104夫人 清 真尋(林田真尋/元フェアリーズ)」を紹介。「#清竜人25再結成」とハッシュタグも添えた。清は2009年にデビュー。シンガーソングライターとして6枚のアルバムをリリースした後の2014年、清とその妻6人で構成される一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」を結成。時期を同じくして始動した参加型パンクバンドプロジェクト「TOWN」と合わせて話題となった。2021年3月にソニー・ミュージックレーベルズへのレーベル移籍を発表。2022年11月、“原点回帰"を掲げ制作された移籍第1弾アルバム「FEMALE」をリリースした。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】