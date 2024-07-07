¡ÚÅÔÃÎ»öÁª¡ÛÀ¶¿å¹ñÌÀ»á¡¡ÍîÁª¤Ç¥Ý¥í¥ê¡Ö¾å°Ì£´ÁÈ¤¬Áªµó°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÎÅê³«É¼¤¬£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¹ñÌÀ»á¡Ê£·£³¡Ë¤ÎÍîÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å»á¤Ï¡¢¸½¿¦¡¦¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ÎÅöÁª³Î¼Â¤ÎÊóÆ»¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÉé¤±ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì£³ÁÈ¡¢£´ÁÈ¤¬Áªµó°ãÈ¿¤ÇÊá¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¼«¿È½é¤ÎÁªµó³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÁªµó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Áªµó¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥×¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í×¤ÏÀïÎ¬¤È¤«Àï½Ñ¤È¤«¡¢Áªµó¤ËÂÐ¤¹¤ë½àÈ÷¤È¤«¿´¹½¤¨¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢àºÒ³²ÂÐºöá¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿À¶¿å»á¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¡ÊÈïºÒ»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë£³£°Ç¯Á°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òº£º¢¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö³Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Êó¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤´Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤á¤²¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ëà¼¡¤Î°ì¼êá¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¯¼£³èÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¹ñ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¯É½¤Ï¶á¡¹¡Ä¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£