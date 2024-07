スマホを充電するだけでデータバックアップ！Maktar「Qubii Power」

Maktarは、2024年7月4日(木)11:00〜12:00に全世界で累計販売台数100万台を超えたスマホを充電するだけでデータをバックアップできる「Qubii」シリーズの最新モデル「Qubii Power」の製品発表会を開催しました。

Maktar「Qubii Power」

同日午後12:00よりGREEN FUNDINGにてクラウドファンディングを開始。

●Qubii Powerとは

「スマホがいつも写真でいっぱい、撮りたい時に撮影できない」という悩みを解決する「自動バックアップツール」です。

Qubii PowerにmicroSDカードを入れてコンセントに挿し、充電するだけで、すぐにスマホの中身をバックアップ。

(初めて使う際には専用アプリの無料ダウンロードが必要です)

カメラロールの写真・動画以外にも、連絡先、SNSにアップした写真・動画、音楽ファイル、iCloud内の写真・動画のバックアップが可能です。

また、写真・動画は圧縮されず、元の画質のまま保存されます。

バックアップは自動でスタートするので、アプリを開く必要はありません。

また、バックアップはバックグラウンドで行われるため、バックアップ中でもスマホの操作が可能です。

【主な特徴】

・スマートフォンの自動バックアップ

・最大45WのPD急速充電

・外部ストレージ機能付き

・データの保存容量無制限

・特許取得のSDロック

・iOSとAndroid、どちらのOSにも対応

7月4日(木)午後12:00 GREEN FUNDINGにてクラウドファンディングスタート。

一般販売より早く、お得な価格で購入できます。

●電車で、駅で、TVerでCM放送開始!

Maktar「Qubii Duo」東急線 交通広告、TVer広告放映開始

7月より東急各線と駅・TVerで、Maktarの主力製品である「Qubii Duo」の動画広告を放映しています。

(1)東急線(東横線・田園都市線・大井町線・目黒線)車内液晶モニター広告

2024年7月1日から7月14日

(2)東急田園都市線 二子玉川駅 階段壁面サイネージ

2024年7月1日から7月7日

(3)東急東横線 自由が丘駅 TOQサイネージピラー

2024年7月8日から7月14日

(4)TVer広告(関東圏)

2024年7月1日から8月31日

