大森靖子、初の全公演バンド編成ツアー開催
大森靖子が9月18日にリリースするフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』を引っ提げたツアーを開催することを発表した。
本ツアーは大森靖子初の全公演バンド編成でのツアーで、11月9日の新潟公演を皮切りに12月22日の仙台公演まで全8公演を開催。
なお、今回は初の全公演バンド編成でのツアーで、チケットは明日7月8日10時よりファンクラブ先行がスタートする。ファンクラブチケットでは終演後にあなただけのために動画撮影可能なワンフレーズ歌唱特典などが付属する”アルティメットVIPチケット”から、学生向けの学割チケットも用意されるとのこと。
ツアー情報
11月9日 (土) 【新潟県】GOLDEN PIGS RED
11月10日(日) 【石川県】金沢EIGHT HALL
11月24日(日) 【大阪府】GORILLA HALL OSAKA
11月30日(土) 【福岡県】BEAT STATION
12月1日 (日) 【福岡県】BEAT STATION
12月14日(土) 【東京都】豊洲PIT
12月18日(水) 【愛知県】名古屋DIAMOND HALL
12月22日(日) 【宮城県】仙台RENSA
・バンドメンバー
11/9(土)新潟、11/10(日)金沢
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
11/24(日)大阪
Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世（MAPA）
11/30(土)、12/1(日)福岡
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台
Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
・チケット
FC限定：アルティメットVIPチケット：\30,000
＊1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影＆チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場
FC限定：VIP：￥10,000 ＊宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場
一般チケット：\5,000
学割チケット：\3,000 ＊要学生証提示
※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別
・チケット販売スケジュール
FC先行 販売券種：アルティメットVIP / VIP / 一般
7/8(月)10:00〜7/15(月祝)23:59
https://seiko-gkn.com/
オフィシャルHP先行 販売券種：一般
7/22(月)10:00〜7/28(日)23:59
一般発売 販売券種：一般 / 学割
9/14(土)AM10:00〜
関連リンク
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