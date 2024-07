大森靖子が9月18日にリリースするフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』を引っ提げたツアーを開催することを発表した。本ツアーは大森靖子初の全公演バンド編成でのツアーで、11月9日の新潟公演を皮切りに12月22日の仙台公演まで全8公演を開催。なお、今回は初の全公演バンド編成でのツアーで、チケットは明日7月8日10時よりファンクラブ先行がスタートする。ファンクラブチケットでは終演後にあなただけのために動画撮影可能なワンフレーズ歌唱特典などが付属する”アルティメットVIPチケット”から、学生向けの学割チケットも用意されるとのこと。

ツアー情報



<THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024>11月9日 (土) 【新潟県】GOLDEN PIGS RED11月10日(日) 【石川県】金沢EIGHT HALL11月24日(日) 【大阪府】GORILLA HALL OSAKA11月30日(土) 【福岡県】BEAT STATION12月1日 (日) 【福岡県】BEAT STATION12月14日(土) 【東京都】豊洲PIT12月18日(水) 【愛知県】名古屋DIAMOND HALL12月22日(日) 【宮城県】仙台RENSA・バンドメンバー11/9(土)新潟、11/10(日)金沢Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)11/24(日)大阪Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世(MAPA)11/30(土)、12/1(日)福岡Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世(MAPA)・チケットFC限定:アルティメットVIPチケット:\30,000*1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影&チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場FC限定:VIP:¥10,000 *宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場一般チケット:\5,000学割チケット:\3,000 *要学生証提示※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別・チケット販売スケジュールFC先行 販売券種:アルティメットVIP / VIP / 一般7/8(月)10:00〜7/15(月祝)23:59https://seiko-gkn.com/オフィシャルHP先行 販売券種:一般7/22(月)10:00〜7/28(日)23:59一般発売 販売券種:一般 / 学割9/14(土)AM10:00〜