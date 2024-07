永井愛実アンバサダーに就任！夏の全国インターハイ「北部九州総体2024」

夏の全国インターハイ「北部九州総体2024」のアンバサダーに、中高生に人気のタレントの“永井愛実”が就任しました。

夏の全国インターハイ「北部九州総体2024」

開催期間 :7/21(日)〜8/20(火)

総合開会式:7/27(土) 福岡県立久留米スポーツセンター体育館(久留米アリーナ)

福岡県出身の永井愛実は、全国で頑張る部活動の高校生たちを今回地元で応援できることに、「今回私の地元でもある福岡県で高校生の皆様の大切な大会に関わることができて、とても光栄です。

日本全国からこの日の為に練習を重ねてきた高校生たちが集まり、熱い戦いが繰り広げられることに、私も今からとてもワクワクしています。

アンバサダーとして、高校生の皆様から溢れ出るその気迫と熱量を、選手や大会を応援してくださる皆様にお届けできるように、私も精一杯頑張ります!」と語りました。

また7/27(土)に福岡県で開催される総合開会式にも参加します。

永井愛実は、2022年に出演した中高生に人気の恋愛リアリティーショーをきっかけにブレイクし、現在ではアーティスト、モデル活動を中心に活躍しながら、タレントとしてもティーン世代の代表として多彩に活動する今後注目の1人です。

夏季インターハイとは、毎年7月から8月にかけて開催される高校生を対象とする30競技34種目が行われる総合体育大会です。

現在は各地域持ち回りでの開催となっており、2024年は福岡県を中心とした北部九州エリア(福岡県/佐賀県/長崎県/大分県)で開催されます。

※一部他県開催あり

また全国高体連公式インターハイ応援サイト“インハイ.tv”ではインターハイの全競技全種目全試合をLIVE配信します。

総合開会式も配信を予定しています。

【出演者プロフィール】

○永井愛実 ながいまなみ

2002年9月21日生まれ(21歳) 出身地:福岡県

日中韓ガールズグループオーディション『Girls Planet 999:少女祭典』に出演。

アーティスト、モデルとして幅広く活躍するティーン世代を代表する1人。

■開催競技一覧

<福岡県>

陸上競技(福岡市) / 体操競技(北九州市) / 新体操(北九州市) / バスケットボール(福岡市) / ハンドボール(久留米市・福岡市・大牟田市) / 登山(添田町) / 自転車競技トラックレース(北九州市)

<佐賀県>

競泳(佐賀市) / バドミントン(佐賀市・吉野ヶ里町) / レスリング(嬉野市) / ボクシング(佐賀市) / フェンシング(佐賀市) / 少林寺拳法(佐賀市)

<長崎県>

卓球(大村市) / ソフトテニス(長崎市) / ソフトボール(大村市) / ローイング(諫早市) / 弓道(島原市) / ホッケー(川棚町・佐世保市) / ウエイトリフティング(諫早市) / 空手道(佐世保市) / アーチェリー(長崎市)

<大分県>

飛込(別府市) / 水球(大分市) / バレーボール(中津市・日田市) / 相撲(宇佐市) / 柔道(大分市) / 剣道(大分市) / テニス(大分市) / 自転車競技ロードレース(日田市) / なぎなた(大分市) / カヌー(豊後高田市)

<北海道・福島県>

サッカー女子(北海道室蘭市・北海道伊達市) / サッカー男子(福島県楢葉町・福島県広野町・福島県いわき市)

<和歌山県>

ヨット(和歌山市)

