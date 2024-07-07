J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢7Àï¤Ö¤ê¹õÀ±¡¡ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÅÄÂå²íÌé¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡Ä¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÅÀ
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè22Àá¡¦Ê¡²¬1¡½2µþÅÔ¡Ê7Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Àï6ÀïÉÔÇÔ¡¢2Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÊ¡²¬¤ÏÁ°È¾¡¢¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢º°ÌîÏÂÌé¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë±¿¤Ö¹¶·â¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£º°Ìî¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¯¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¥¯¥í¥¹¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬Íî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°´²Ç·¤¬¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°È¾27Ê¬¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¡£µÓ¤ÎÉÔÄ´¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µþÅÔ¤ÏÁ°È¾35Ê¬¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊ¡ÅÄ¿´Ç·½õ¤¬Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Á°È¾¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¸åÈ¾2Ê¬¡¢µþÅÔFW¸¶ÂçÃÒ¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤Æ³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥´¡¼¥ë¾å¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤Î¸å¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤ÏÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÅÄÂå²íÌé¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµþÅÔ¤ÎµÜËÜÍ¥ÂÀ¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢²ù¤·¤¤À±¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë