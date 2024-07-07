À¾ÉðµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È³«Ëë¤«¤é¥í¥Ã¥ÆÀï11Ï¢ÇÔ¡¡ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð2¡½9¥í¥Ã¥Æ¡Ê2024Ç¯7·î7Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡Åê¼ê¿Ø¤¬9¼ºÅÀ¤ÈÊø²õ¤·¤ÆÀ¾Éð¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï³«Ëë¤«¤é11Ï¢ÇÔ¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É¤Î³«Ëë¤«¤é11ÀïÁ´ÇÔ¤ÏµåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥Ü¡¼¤Ï3²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÇÆ£¸¶¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢5²ó¤Ï2»à»°ÎÝ¤ÇÆ£²¬¤Ëº¸Ãæ´ÖÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼Ú¶â27¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿ÌîÂ¼Âç¤Ï1·³¾º³Ê¤·¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÂ¨ÀèÈ¯¡£0¡½4¤Î5²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Çº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢°ÜÀÒ¸å½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖÀ¨¤¤±þ±ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ç´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£