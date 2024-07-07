¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Û¿·ÅÄÍº»Ë¡¡Æ²¡¹¤Î¥¤¥óÆ¨¤²£Ö¡Ö1600¿ÍÃæ£±ÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡»ùÅç¤Î¤Þ¤¯¤ê¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£·Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê£³£¹¡á»°½Å¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²¤Æº£Ç¯£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£ÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ã¾¾£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¤ÇÆ°¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ï£³¹æÄú¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤¬¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤«¤é¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ëÆ°¤¡£¤³¤ì¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤ÎÆþ³¤³¾¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë·Á¤ÇÏÈ¤Ê¤ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»³¸ý¤Ï£³¥«¥É¤«¤é°ì·â¤òÁÀ¤¦¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö»³¸ý·¯¤Ï£Ó¤â¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·à¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤óá¤Ã¤Æ¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÅª³Î¤Ê£Ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ó¤Ï°ìÈ¯Êü¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¤¥ó¤«¤é¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ë£±£¶£°£°¿ÍÃæ¡¢£±ÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¹¾¸ÍÀî£Ç¶¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡£¡ÖÌµÍý¡×¤È¤¤¤¦¶ì¼ê¿åÌÌ¤À¤¬¡¢£Ç¶Ï¢Â³À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£