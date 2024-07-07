¿ÀÅÄÀµµ±¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡£¹·î¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡ÙÂ´¶È¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£¶Æü¡¢Æ±¼ÒÀ©ºî¤Î¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¤¬£¹·î£²£¸Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¤Î£²ÂåÌÜ£Í£Ã¤È¤·¤Æ¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£´·î¤«¤é£²£·Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¡£ÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¤³¦¤äÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¡ÖÁ°Ç¤¤ÎÁðÌî¿Î¤µ¤ó¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿£´Ç¯´Ö¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤ÐÎ¹¥µ¥é¥À¤Ï£µÇ¯¡¢£±£°Ç¯¡¢£²£°Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ£³£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤«¤é¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤ÎÂ´¶È¸å¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¾¾²¼Æà½ï¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¤ÈÃæ´ÝÍº°ì¤¬ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£