¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¿·ÅÄÍº»Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç£Ç£²Àï£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡¡£Ó£Ç½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ
¡¡¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¦£Ç£²¡×¡Ê£·Æü¡¢»ùÅç¡Ë
¡¡¿Íµ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿£±¹æÄú¤Î¿·ÅÄÍº»Ë¡Ê£³£¹¡Ë¡á»°½Å¡¦£¹£¶´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£·¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤Æ¤¹¤ó¤Ê¤ê²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÄÌ»»£´£µ²óÌÜ¡¢£Ç£²Àï¤Ï£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï¾åÌî¿¿Ç·²ð¡Êº´²ì¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÍ´µ¨¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿·ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î£Ó£Ç¡¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£µ¡Á£³£°Æü¡¦¼ã¾¾¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤Ï£±£²£³¡¦£´£µ£¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï£³¹æÄú¤Î»³¸ýÃ£Ìé¡Ê²¬»³¡Ë¤¬£³¥«¥É¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê»³¸ý¡ËÃ£Ìé¤¬£³¥«¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£Ó¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¾¯¤·¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤¿¡×¤È´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¤«¤é¤¤Ã¤Á¤ê¤È£Ó¤ò·è¤á¤Æ¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£Í¤Ï»¨¤Ê¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥¤¥ó¤Ç¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡ÊÁ´Áª¼ê¡Ë£±£¶£°£°¿ÍÃæ¤Ç£±°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹Í¾Íµ¤â¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£Ç£²Àï¤Ï£´¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÍèÇ¯¤Î£Ó£Ç¡¦¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÁö°ìÁöÂç»ö¤ËÁö¤ë¤À¤±¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£