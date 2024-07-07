¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈÎÇäÈÏ°Ï¡×¡Ö¶å½£°ì¼þ±ØÅÁ¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¿¡×»³¸ý¸©¤Ï¶å½£¤«ÏÀÁè¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç·èÃå¡ª¡©
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè22Àá¡¦Ê¡²¬¡½µþÅÔ¡Ê7Æü¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¶å½£¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¶å½£¤ÀJ¡ª¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¢¥Ó¡¼¤¯¤ó¡¢¥Ó¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥¦¥£¥ó¥È¥¹¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¥ô¥£¥ô¥£¤¯¤ó¤é¤¬ÂçÆìÄ·¤Ó¤ÇÂÐ·è¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¶å½£¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Î¥ì¥Î´Ý¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¼·Í¼¤Î´ê¤¤¤´¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ø¶å½£¤ÀJ¡ª¡Ù¤Ë¤µ¤ó¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»³¸ý¤ä¶å½£³Æ¸©¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤Ï¡Ö¶å½£°ì¼þ±ØÅÁ¤Ï»³¸ý¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¿¤«¤é¥¢¥ê¤«¤Ê¡×¡Öµ¤¾Ý¶èÊ¬¡¡·ÐºÑ·÷¡¡¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤óÈÎÇäÈÏ°Ï¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥ó¥Ö¥é¥óÈÎÇäÈÏ°Ï¡¡´Å¤¤¾ßÌýÊ¸²½¡¡¤É¤¦¸«¤Æ¤â»³¸ý¸©¤Ï¶å½£¤Ç¤¹¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£»²²Ã¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡À²¤ì¤Æ¡Ö¶å½£¤ÀJ¡ª¡×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥Î´Ý¤Ï¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¤æ¤Ê¤¤¤¯¡¼¤ÈÊú¤¹ç¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¿¤À¡¢ÂçÆìÄ·¤Ó¤Ï2²ó¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸«¤»¾ì¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤Ï40²óÄ·¤ó¤À¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥í¥¢¥Ã¥½¤¯¤ó¡£¥¢¥Ó¡¼¤¯¤ó¡¢¥Ó¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¼«¤éÉé¤¤¤Ê¤¬¤é32²ó¤Ç2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£