中国から凄腕シェフがやってきた！ 「ミシュランガイド 上海」掲載の中国料理の名店が日本初上陸（東京・赤坂）

赤坂司宴(東京・赤坂)

店舗外観 写真:お店から

2024年6月18日、「赤坂司宴(シエン)」が赤坂にオープンしました。上海、旧フランス租界界隈に高級中国料理に特化した15店舗を展開し、上海ミシュランガイドや中国の有名グルメガイドに次々と記載されている名店を輩出しているグループが日本初上陸しました。

料理を監修するユイ・ビンさん 写真:お店から

料理長を務めるのは、中国屈指の江南(上海や杭州などのエリア)料理人として知られるユイ・ビンさん。杭州を代表する老舗「楼外楼」にて10年間修業し、その後、同じく杭州にあるレストラン「解香楼」の料理長を務め、同店をミシュランの一つ星獲得に導きます。その後も「SHANGHAI TANG」「コンラッド杭州」「東方融宴」などさまざまな店で顧問を務め、中国料理協会で金賞を獲得。まさに“凄腕シェフ”なのです。

2階個室、2〜6名用。窓があり、邸宅に招かれたような雰囲気があります 写真:お店から

東京メトロ赤坂駅から徒歩10分。「赤坂司宴」は閑静な住宅街の中にある一軒家レストラン。上海の旧フランス租界をイメージしたという外観はクラシックな邸宅のよう。都会の喧騒を離れ、ひっそりした佇まいは隠れ家の趣があります。席数は30席。個室を中心に大人数のパーティーもできる大広間も用意されています。

「牛カルビの炊き込みごはん」「シェフおまかせコース」ディナー20,680円、29,480円、ランチ3,080円、6,380円 写真:お店から

メニューはランチ2種類、ディナー2種類の「シェフのおまかせコース」のみ。料理人が厳選した日本の旬の食材を、中国料理の技法を凝らして調理した、和と中華が融合した創作料理が楽しめます。まるでフレンチのようと上海で言われた、洗練されたビジュアルも同店の料理の魅力の一つです。

「熊本県産活鰻の葱生姜煮込み」コース一例 写真:お店から

日本ではあまりなじみのない江南料理をベースにした創作料理。熊本県産の活鰻を骨ごと煮込んでネギとショウガで香りづけした料理や、ヨシキリザメの黄湯スープなどこれまでになかった新感覚の中国料理を堪能できます。

冬瓜と生ハムの冷菜 写真:お店から

ドリンクのおすすめはソムリエが「赤坂司宴」の料理に合わせて選んだ赤・白・泡ワイン各種。リーズナブルな価格のグラスセットも用意され、洗練された料理とのマリアージュを楽しめます。

北京ダック 写真:お店から

隠れ家のような一軒家レストランでのひとときは、つかのま日常を忘れ、ゆったりとした時間を過ごせそうです。接待やハレの日の会食にもぴったり。上海の美食家たちを魅了する料理を味わいに出かけてみてはいかがでしょう。

出典:歩歩68さん

『上質な食材、繊細な料理技術、そして優れたサービスを称賛しています。特に料理の味わいと見た目の美しさ、レストランの雰囲気や内装、そして従業員の丁寧な対応が、素晴らしいと思う』(歩歩68さん)

<店舗情報>◆赤坂司宴住所 : 東京都港区赤坂7-5-11TEL : 050-5593-6591

※価格は税込・サービス料別。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子

