[7.7 J1第22節](ベススタ)

※19:00開始

主審:荒木友輔

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 30 重見柾斗

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

MF 7 金森健志

MF 35 平塚悠知

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 27 佐藤凌我

監督

長谷部茂利

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 6 三竿雄斗

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 22 一美和成

控え

GK 26 太田岳志

DF 4 松田佳大

DF 28 鈴木冬一

MF 44 佐藤響

MF 48 中野瑠馬

FW 13 宮吉拓実

FW 31 平賀大空

監督

チョウ・キジェ