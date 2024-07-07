福岡vs京都 スタメン発表
[7.7 J1第22節](ベススタ)
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 35 平塚悠知
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 22 一美和成
控え
GK 26 太田岳志
DF 4 松田佳大
DF 28 鈴木冬一
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 13 宮吉拓実
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ
※19:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 30 重見柾斗
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 7 金森健志
MF 35 平塚悠知
FW 27 佐藤凌我
監督
長谷部茂利
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 6 三竿雄斗
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 22 一美和成
控え
GK 26 太田岳志
DF 4 松田佳大
DF 28 鈴木冬一
MF 44 佐藤響
MF 48 中野瑠馬
FW 13 宮吉拓実
FW 31 平賀大空
監督
チョウ・キジェ