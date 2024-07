朝から続く強烈な太陽光線と京都独特の湿気で、誰もがグッタリ気味の午後イチ。SE「るろうの形代」と共に真っ白なスーツ姿で源氏ノ舞台に現われたのは、東京スカパラダイスオーケストラ。「帰ってきたぜ、京都大作戦! Are You Ready?」──加藤隆志(G)加藤隆志の喜び全開の挨拶を合図に東京スカパラダイスオーケストラが放ったのは「Dale Dale!〜ダレ・ダレ!〜」。さっきまでは太陽の光を浴びてグッタリ気味だったオーディエンスも、スカパラの陽気なリズムとメロディを浴びて元気が復活。心も身体も勝手に躍り出す。谷中敦(Baritone Sax)の「京都大作戦、思いっきり声を出していこうぜ!」という掛け声に、今度は腕を上げて一緒にコーラスを歌うオーディエンス。太陽が丘は早くもカーニバル状態となった。

セットリスト

1. Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜

2. DOWN BEAT STOMP

3. Glorious

4. Can’t Take My Eyes Off You〜君の瞳に恋してる〜

5. SKA ME CRAZY

6. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA

7. Paradise Has No Border

1. Dale Dale! 〜ダレ・ダレ!〜2. DOWN BEAT STOMP3. Glorious4. Can’t Take My Eyes Off You〜君の瞳に恋してる〜5. SKA ME CRAZY6. 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA7. Paradise Has No Border

■<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

open9:30 / start11:00

〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1



▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順

【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH

【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER

▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順

【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY

【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY

※10-FEETは2⽇間とも出演



【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう

京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)



▼チケット

・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)

・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)

※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。

(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400

(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact

7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)▼チケット・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact

関連リンク

◆<京都大作戦2024>リアルタイムレポート

◆<京都大作戦>オフィシャルサイト

◆<京都大作戦>オフィシャルX

◆<京都大作戦>オフィシャルInstagram

◆『京都大作戦はんなり会』会員サイト

◆10-FEET オフィシャルサイト

◆<京都大作戦2024>リアルタイムレポート◆<京都大作戦>オフィシャルサイト◆<京都大作戦>オフィシャルX◆<京都大作戦>オフィシャルInstagram◆『京都大作戦はんなり会』会員サイト◆10-FEET オフィシャルサイト

それはなにも客席エリアだけに限らない。登場のときには白いスーツ姿でクールでジェントルな佇まいを見せていたのに、ジェントルっぷりがすでに崩壊済みの東京スカパラダイスオーケストラがステージにいた。茂木欣一(Dr)と大森はじめ(Per)と川上つよし(B)が繰り出すリズムの中で、お立ち台に乗って大胆なポーズでフレーズを決めるのは加藤隆志。思いっきりのけぞりながらフレーズを吹く北原雅彦(Tb)。お立ち台から大ジャンプも決めて歌う谷中敦や沖祐市(Key)やNARGO(Tp)。いろんな方面を煽りまくっているGAMO(Tennor Sax)。ステージにいるのはお祭り野郎たち。それも、日本にはもちろん、世界のいろんなところで楽しい騒ぎを起こしている百戦錬磨の。この京都大作戦でも、どこもかしこもスカパラナンバーで大騒ぎだ。「凄いな! 2年ぶりに来たのにこんなに歓迎してくれるの? 京都大作戦、最高!! 暑い中、躍ってもらって声出してもらって、喜びしかない。スカパラ35周年です。祝ってやってください。思いっきり闘うように楽しんでってくれよ!」──谷中敦続いた「Glorious」では歌う谷中敦と一緒にオーディエンスみんなでタオル回しで一体化。暑さではなく熱さが炸裂し、どこもかしこもハジける笑顔ばかり。太陽が丘に生まれた音楽の楽園だ。誰もが知る名曲のカバー「Can't Take My Eyes Off You〜君の瞳に恋してる〜」では、ハートマークを指で作りながら躍るオーディエンスがいるかと思えば、沖祐市の高速フレーズを合図に曲が疾走すると、軽快なステップを踏みながらサークルだって生まれる。「SKA ME CRAZY」を決めた後、スカパラは改めて京都大作戦に感謝。そして谷中敦は言葉を続けた。「スカパラ35周年の記念にコラボレーションしました。同世代を生きるバンドマンに捧げた歌詞です。その曲を歌ってくれた人と一緒に…10-FEET、TAKUMA!!」──谷中敦スカパラと同じように白いスーツで登場したTAKUMA。10人で披露するのはもちろん「風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA」だ。このコラボではギターを弾かず歌に専念するTAKUMA。素直で伸びやかな歌声に聴き惚れるオーディエンスの姿が広がっていった。またキャリアを重ねるミュージシャンだからこそ歌える喜びや悲哀、もがき、そして夢。曲のエンディングではTAKUMAは、今のこの瞬間の想いを言葉にしていく。「…だから今日が最後だと思って、限りある時間を、限りある一日を、おまえらとみんなと、大切にしたいんだ!」──TAKUMA大歓声が東京スカパラダイスオーケストラとTAKUMAを包み込んでいった。感動させたままステージを降りればいいのに、TAKUMAは「ありがとう、山中」と言い放ち、言われた谷中敦は「オイッ!」と、吉本新喜劇ばりのお決まりの展開に、感動は瞬時に笑いへと変化。しかし楽しい時間はあっという間だ。ラストを締めくくるのは、スカパラの姿勢を描いた曲とも呼べる「Paradise Has No Border」だ。彼らの音楽やライブには、なんのボーダーラインもなければ、限界だってない。どこまでも楽しませ、解放させてゆく。GAMOが隊長のごとくオーディエンスを煽り、フロントに立つ6人がフレーズをぶっ放してさらに煽る。…と思ったら白スーツ姿の男たちがステージに乱入。10-FEETだ。京都大作戦のスカパラだから、これがなきゃ締まらないのだ。もちろんNAOKIは“GAMO持ち上げ機”としてGAMOをグイグイ持ち上げる。笑顔が炸裂するステージ上の12人と、笑顔が伝染した2万人。「俺たち最高に幸せ、ありがとう!」と谷中敦の感謝の言葉が、太陽が丘の青空に気持ち良く轟いた。取材・文◎長谷川幸信撮影◎青木カズロー