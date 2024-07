8月28日に梅田サイファーのニューアルバム『Unfold Collective』がリリースされる。アルバムには、7月7日に配信がスタートとなったTVアニメ『ザ・ファブル』第2クールのオープニングテーマ「スイッチ」をはじめ、「BE THE MONSTERR」「Odd Numbers」「CONTINUE」を含む全14曲が収録されている。プロデューサーとして、BACHLOGIC、Chaki Zulu、KM、Mitsu the Beatsらも参加しているとのこと。

梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat.MaRI」



2024年7月31日リリースLink Fire:https://UmedaCypher.lnk.to/iYvwzz【完全生産限定盤】CD+Tシャツ※サイズXLのみ4,950円(税込)SECL 2985-29861.スイッチ / 梅田サイファー2.BEYOND feat.MaRI / ALI3.スイッチ -Instrumental- / 梅田サイファー4.BEYOND feat.MaRI -Instrumental- / ALI5.スイッチ -Anime Size- / 梅田サイファー6.BEYOND feat.MaRI -Anime Size- / ALI購入特典■Amazon.co.jp:メガジャケ※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。■楽天ブックス:アクリルキーホルダー■セブンネットショッピング:トート型エコバッグ■Sony Music Shop:アーティストロゴ絵柄ステッカー■応援店特典:ジャケット写真絵柄ステッカー※対象の応援店は追って発表いたします。【「Professionalism feat.般若 / Odd Numbers」/「スイッチ / BEYOND feat.MaRI」W購入者特典】ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat.般若 / Odd Numbers」と、梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat.MaRI」に封入されているシリアルコード2種をキャンペーンサイトで入力すると、「ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ」の抽選にご応募いただけます。●対象作品:・ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat.般若 / Odd Numbers」SRCL-12915〜SRCL-12916・梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat.MaRI」SECL-2985〜SECL-2986※ご応募には必ず両シングルのシリアルコードが必要です。●応募期間: 7月31日(水)12:00〜8月12日(月)23:59●ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ日時:2024年9月10日(火)OPEN:18:15 START:19:00場所:都内某所