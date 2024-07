aespa、NewJeans、ILLITら韓国から続々！「THE MUSIC DAY」豪華ステージ＆記念ショットが話題

「THE MUSIC DAY」に韓国から人気アーティストたちが出演し、豪華なステージで注目を集めた。6日に放送された日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2024」には、aespa、LE SSERAFIM、TOMORROW X TOGETHER、NewJeans、ILLITをはじめ、NiziU、&TEAM、NEXZ、JO1、NOA、XGなど、60組を超えるアーティストが8時間にわたって多彩なステージを披露した。

日本デビューを果たしたばかりのaespaは、今回が日テレ初出演。新曲「Supernova」をテレビ初披露し、圧巻のパフォーマンスで目を引いた。彼女たちは同日、日本アリーナツアーとなる「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : Parallel Line - in JAPAN」の初日公演が、マリンメッセ福岡ホールAにてスタートした。この日、日本で初めて開催するファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING 'FEARNADA' 2024 S/S - JAPAN」の愛知公演と重なったLE SSERAFIMは、会場からの生中継で、3rdミニアルバム「EASY」の収録曲「Smart」のステージを披露。放送終了後、日本公式X(旧Twitter)を通じて「相性抜群のFEARNOT(ファンの名称)との時間は、いつだって最高 #THEMUSICDAY 生中継でお届けした『Smart』も最高の盛り上がりでした」というコメントと共に記念ショットを公開した。TOMORROW X TOGETHERは、日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」の収録曲「ひとつの誓い(We'll Never Change)」のパフォーマンスを披露。特に、テヒョンとヒュニンカイによる日本アーティストとの日韓コラボが話題を集めた。テヒョンと山下智久は「Perfect Storm(feat. TAEHYUN of TOMORROW X TOGETHER)」を、ヒュニンカイと渡辺翔太は優里のヒット曲「ベテルギウス」を熱唱し、ファンの反響を得た。彼らは放送終了後、日本公式Xを通じて「『THE MUSIC DAY 2024』今日の生放送はMOA(ファンの名称)も一緒に楽しんでくれましたか? #山下智久さん、Snow Man #渡辺翔太さん、ありがとうございました。素敵な方々とのステージ、最高に楽しかったです」というコメントと共に、記念ショットを残した。NewJeansは、デビュー曲「Hype Boy」と新曲「How Sweet」で視聴者を魅了した。また、メンバーによるソロパフォーマンスも話題を集めた。ヘインは竹内まりやの「プラスティック・ラヴ」を、ハニは松田聖子の「青い珊瑚礁」をテレビ初歌唱。日本の名曲を彼女たちならではの魅力で歌い上げた。放送終了後、NewJeansは日本公式Xを通じて「Bunnies(ファンの名称)の皆さん、本当に楽しかったです! ぜひ、また会いましょう。今日も本当にお疲れ様でした! いつもありがとう」と感想を伝え、集合ショットを投稿した。ILLITは、可愛らしいピンクトーンの衣装で、デビュー「Magnetic」のパフォーマンスを披露し、爽やかで初々しい魅力をアピールした。他にも、NiziU、&TEAM、NEXZ、JO1などが放送を終えて、それぞれのSNSを通じて記念ショットや感想コメントを残した。