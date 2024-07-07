りんかい線（東京臨海高速鉄道株式会社）と日本科学未来館（国立研究開発法人科学技術振興機構）は、2024年7月10日（水）から「お客様感謝キャンペーン」を実施します。

日本科学未来館で開催される特別展「刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展 - 刀剣男士のひみつ - 」を楽しんでもらうためのタイアップ企画。同館の特別展チケット売り場で下記きっぷのいずれかを提示すると、特別料金で入場することができます。

【対象のきっぷ】

・りんかい線の区間を含む定期券（期間内のみ有効）

・りんかい線1日乗車券（当日のみ有効）

・東急線りんかい線お台場パス（当日のみ有効）

【期間】

2024年7月10日（水）〜2024年10月14日（月）内90日間

【入場料】

・大人（19歳以上） 通常2,400円 → 2,100円

・18歳以下（小学生以上） 通常1,600円 → 1,300円

・未就学児（4歳以上） 通常500円 → 400円

特別展「刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展 - 刀剣男士のひみつ - 」概要

【会期】

2024年7月10日（水）〜2024年10月14日（月）内90日間

【開催時間】

午前10時〜午後5時

※入場は閉場時間の30分前まで

【場所】

日本科学未来館（1階 企画展示ゾーン）

【休館日】

7/16、9/3、9/10、9/17、9/24、10/1、10/8

【主催】

日本科学未来館、刀剣乱舞で学ぶ 日本刀と未来展製作委員会