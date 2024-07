MAN WITH A MISSION北米ツアーを完走！ メキシコシティPabellón Oestenに約3,000名のファンが詰めかけ大熱狂

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■8月31日のロンドンO2 Forum Kentish Townからは5都市を巡るEU & Europe Tourもスタート

6月25日にニューヨークIrving Plazaから北米ツアーをスタートさせたMAN WITH A MISSIONが現地時間7月5日夜、メキシコシティPabellon Oestenにて約3,000名のファンが詰めかけ大熱狂のなか幕を閉じた。

『MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll』は、日本国内はもちろんのこと、海外ファンからの支持も多く集めている数々のアニメ主題歌を担当してきた彼らの海外ツアー。

ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、メキシコの北米4都市での単独公演に加えて、長きにわたりミクスチャー・ロックの先駆けとして活躍し続けているバンド311の主催イベント『AMBER HORIZONS』にも出演。このイベントはコロラド州中央部の都市デンバーの郊外ロッキー山脈の麓にある野外劇場“Red Rocks Amphitheater”で行われ、音響美で数々のレジェンドアーティストが立ったステージとして知られ、日本を中心に活動するロックバンドとして初めての出演という快挙も果たした。

本ツアーのセットリストはMAN WITH A MISSIONのSpotifyアカウントでプレイリストとして公開中。

帰国後はその勢いを止めず『Lucky Fes‘24』『FUJI ROCK FESTIVAL‘24』と各地夏フェスにも出演予定だ。

なお、8月31日のロンドンO2 Forum Kentish Townからは5都市を巡るEU & Europe Tourもスタートさせる。

『 “Kizuna no Kiseki”Powered by Crunchyroll』特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/knk

セットリストプレイリスト

https://mwam.lnk.to/2024us

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

http://www.mwamjapan.info/