6月25日にニューヨークIrving Plazaから北米ツアーをスタートさせたMAN WITH A MISSIONが、現地時間7月5日夜、メキシコシティPabellón Oestenにて約3,000名のファンの前でライブを展開、大熱狂の中幕を閉じた。<MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>は、2023年から続く海外ツアーで、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、メキシコの北米4都市での単独公演に加えて、311の主催イベント<AMBER HORIZONS>にも出演してきた。このイベントはコロラド州中央部の都市デンバーの郊外ロッキー山脈の麓にある野外劇場Red Rocks Amphitheaterで行われており、音響美で数々のレジェンドアーティストが立ったステージとして知られてるが、日本を中心に活動するロックバンドとして初めての出演という快挙でもあった。





MAN WITH A MISSIONライブ&ツアー <MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

2024/06/25(Tue)New York / Irving Plaza *

2024/06/27(Thu)Chicago / House of Blues *

2024/06/29(Sat)Morrison / Red Rocks Amphitheater **

2024/06/30(Sun)Denver / Cervantes Masterpiece Ballroom **

2024/07/02(Tue)Los Angeles / Belasco *

2024/07/05(Fri)Mexico / Pabellón Oeste *

* 単独公演 "Powered by Crunchyroll"

** W/ 311 and more



<MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>

2024/08/31(Sat)London / O2 Forum Kentish Town

2024/09/01(Sun)Amsterdam / Melkweg

2024/09/04(Wed)Paris / Le Trianon

2024/09/05(Thu)Berlin / Astra Kulturhaus

2024/09/07(Sat)Köln / E-Werk



<Lucky Fes'24>

7月14日(日)国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)

https://luckyfes.com/



<バズリズム LIVE -10th Anniversary->

7月21日(日)国立代々木競技場 第一体育館

https://buzzrhythm.live/



<FUJI ROCK FESTIVAL'24

7月24日(土)新潟県湯沢町苗場スキー場>

https://www.fujirockfestival.com/

<MAN WITH A MISSION North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>2024/06/25(Tue)New York / Irving Plaza *2024/06/27(Thu)Chicago / House of Blues *2024/06/29(Sat)Morrison / Red Rocks Amphitheater **2024/06/30(Sun)Denver / Cervantes Masterpiece Ballroom **2024/07/02(Tue)Los Angeles / Belasco *2024/07/05(Fri)Mexico / Pabellón Oeste ** 単独公演 "Powered by Crunchyroll"** W/ 311 and more<MAN WITH A MISSION UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Crunchyroll>2024/08/31(Sat)London / O2 Forum Kentish Town2024/09/01(Sun)Amsterdam / Melkweg2024/09/04(Wed)Paris / Le Trianon2024/09/05(Thu)Berlin / Astra Kulturhaus2024/09/07(Sat)Köln / E-Werk<Lucky Fes'24>7月14日(日)国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)https://luckyfes.com/<バズリズム LIVE -10th Anniversary->7月21日(日)国立代々木競技場 第一体育館https://buzzrhythm.live/<FUJI ROCK FESTIVAL'247月24日(土)新潟県湯沢町苗場スキー場>https://www.fujirockfestival.com/

帰国後はその勢いを止めず<Lucky Fes‘24>、<FUJI ROCK FESTIVAL‘24>と各地夏フェスを周る予定となっている。その後は、8月31日のロンドンO2 Forum Kentish Townから5都市を巡る<EU & Europe Tour>のスタートだ。■MAN WITH A MISSION North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”Powered by Crunchyroll 特設サイトhttps://www.mwamjapan.info/pages/knkセットリストプレイリストhttps://mwam.lnk.to/2024us