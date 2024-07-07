――――――――――――――――――― 7月 8日 (月) ――
◆国内経済
　・5月毎月勤労統計 (8:30)
　・5月国際収支 (8:50)
　・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
　・6月景気ウォッチャー調査 (14:00)
　・7月日銀地域経済報告・さくらリポート
◆国際経済ｅｔｃ
　・マレーシア市場休場
　・ドイツ5月貿易収支 (15:00)
　・米国5月消費者信用残高 (9日4:00)

――――――――――――――――――― 7月 9日 (火) ――
◆国内経済
　・6月マネーストックM2 (8:50)
　・5月特定サービス産業動態統計 (13:30)
　・6月工作機械受注 (15:00)
　・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
　★パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
　★NATO首脳会議、日米韓首脳会談も開催 (ワシントン、～11日)
　・米国3年国債入札
◆新規上場、市場変更 など
　〇スノーピーク <7816> [東証Ｐ]：上場廃止

――――――――――――――――――― 7月10日 (水) ――
◆国内経済
　・6月国内企業物価 (8:50)
◆国際経済ｅｔｃ
　★中国6月消費者物価指数 (10:30)
　★中国6月生産者物価指数 (10:30)
　・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
　・米国5月卸売在庫 (23:00)
　・米国5月卸売売上高 (23:00)
　・米国週間石油在庫統計 (23:30)
　・パウエルFRB議長が下院金融サービス委員会で証言
　・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
　・米国10年国債入札

――――――――――――――――――― 7月11日 (木) ――
◆国内経済
　★5月機械受注 (8:50)
　・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
　・6月都心オフィス空室率 (11:00)
　・6月投信概況 (15:00)
　・20年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
　・英国5月月次GDP (15:00)
　・ドイツ6月消費者物価指数[確報値] (15:00)
　★米国6月消費者物価指数 (21:30)
　・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
　・米国6月月次財政収支 (12日3:00)
　・韓国中銀が政策金利を発表
　・マレーシア中銀が政策金利を発表
　・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]ペプシコ 、デルタエアラインズ /[印]タタコンサル

――――――――――――――――――― 7月12日 (金) ――
◆国内経済
　★オプションSQ
　・5月鉱工業生産[確報値] (13:30)
　・5月設備稼働率 (13:30)
　・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
　★中国6月貿易収支
　・米国6月生産者物価指数 (21:30)
　・米国7月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
【海外決算】
[米]JPモルガン・チェース 、ウェルズファーゴ 、シティグループ

――――――――――――――――――― 7月13日 (土) ――
特になし

――――――――――――――――――― 7月14日 (日) ――
特になし

　※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。


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