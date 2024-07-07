今週の【重要イベント】機械受注、米消費者物価指数、オプションSQ (7月8日～14日) 今週の【重要イベント】機械受注、米消費者物価指数、オプションSQ (7月8日～14日)



――――――――――――――――――― 7月 8日 (月) ――

◆国内経済

・5月毎月勤労統計 (8:30)

・5月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・7月日銀地域経済報告・さくらリポート

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

・ドイツ5月貿易収支 (15:00)

・米国5月消費者信用残高 (9日4:00)



――――――――――――――――――― 7月 9日 (火) ――

◆国内経済

・6月マネーストックM2 (8:50)

・5月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・6月工作機械受注 (15:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★パウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言

★NATO首脳会議、日米韓首脳会談も開催 (ワシントン、～11日)

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇スノーピーク <7816> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 7月10日 (水) ――

◆国内経済

・6月国内企業物価 (8:50)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月消費者物価指数 (10:30)

★中国6月生産者物価指数 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国5月卸売在庫 (23:00)

・米国5月卸売売上高 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・パウエルFRB議長が下院金融サービス委員会で証言

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札



――――――――――――――――――― 7月11日 (木) ――

◆国内経済

★5月機械受注 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・6月都心オフィス空室率 (11:00)

・6月投信概況 (15:00)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国5月月次GDP (15:00)

・ドイツ6月消費者物価指数[確報値] (15:00)

★米国6月消費者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国6月月次財政収支 (12日3:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・マレーシア中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ペプシコ 、デルタエアラインズ /[印]タタコンサル



――――――――――――――――――― 7月12日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・5月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・5月設備稼働率 (13:30)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国6月貿易収支

・米国6月生産者物価指数 (21:30)

・米国7月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース 、ウェルズファーゴ 、シティグループ



――――――――――――――――――― 7月13日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 7月14日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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