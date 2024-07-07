¡ÖÁ´¿ÍÎà¤ÎÌ´¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¡×¡¡Äï¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ò¥®¥å¥Ã...8Ëü¿ÍÁ¢Ë¾¤ÎàÆùµå¥Ï¥°á¤¬»êÊ¡¤¹¤®
Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬X¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¾²¤Ç¿²Å¾¤¬¤ëÇ¤ËÊú¤¤Ä¤¯¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¡£¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¤ªÊ¢¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÆ¬¤Ï¡¢Î¾Á°Â¤ÎÆùµå¤Ç¤½¤Ã¤È¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¥³¥ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¹¬Ê¡¤Ê¼Ì¿¿¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯7·î2Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷sheik_norwegian¤µ¤ó¤¬
¡ÖÆùµå¤Ç¶´¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¤È¤¤¤¦Òì¤¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£
4Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡÷sheik_norwegian¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¸¥ã¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥¥ã¥Ã¥È¤Î¥·¥£¥¯¤¯¤ó¡Ê4ºÐ¡¦ÃË¤Î»Ò¡Ë¡£
µ¯¤¤Æ¤¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤¯¤Ä¤í¤°¥·¥£¥¯·¯¤ò¤â¤Õ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÍ¥¤·¤¤¡ªÁ¢¤Þ¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¥·¥£¥¯¤ÏÄï¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§Â©»Ò¡Ë¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ°Î¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷sheik_norwegian¤µ¤ó¡Ë
¥·¥£¥¯·¯¤Ï¤è¤¯Â©»Ò¤ËÊú¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æùµå¤Ç¶´¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
»ê¹â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï8Ëü6000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê5ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï»êÊ¡¤Î¶Ë¤ß¡×
¡ÖÁ´¿ÍÎà¤ÎÌ´¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏºÇ¶¯¡×