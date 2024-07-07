HEY-SMITH主催『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』全出演アーティストの日割りを発表
10月26日（土）・27日（日）に大阪・泉大津フェニックスで開催される『HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』から、全出演アーティストの日割りが発表された。
『OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL』は、HEY-SMITH主催の野外フェス。2010年のvol.0からスタートした同フェスは、今年2024年で13回目を迎える。
今回の発表で、初日10月26日（土）にHEY-SMITH、04 Limited Sazabys、Age Factory、Crossfaith、GOOD4NOTHING、KUZIRA、Maki、SHADOWS、SiM、The BONEZ、THE ORAL CIGARETTES、ハルカミライ、ヤバイTシャツ屋さんが出演することが明らかに。
2日目の10月27日（日）には、HEY-SMITH、BRAHMAN、coldrain、dustbox、FOMARE、locofrank、 ROTTENGRAFFTY、Saucy Dog、SHANK、SUPER BEAVER、The Bruce Lee Band、The Sucide Machines、マキシマム ザ ホルモンが登場。
パフォーマーのインラインスケートチーム・team GOOD SKATESおよびMCのR藤本は、両日出演する。
『HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024』チケットは、イープラスにて7月21日（日）23時59分までオフィシャル3次先行が受付中。そのほか詳細は、特設サイトを確認しよう。