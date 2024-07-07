『ABCお笑いグランプリ』令和ロマン、Cブロック勝ち上がる 優勝に一歩前進
『第45回ABCお笑いグランプリ2024』決勝戦が7日、ABCテレビ（関西）で生放送（ABEMAで全国ライブ配信）。Cブロックでは『M-1グランプリ2023』王者の令和ロマンが勝ち上がり、優勝に一歩近づいた。
【番組カットあり】浴衣姿でさわやかに…山里亮太＆本田望結
今年で45回目となる伝統の『ABCお笑いグランプリ』は、これまでダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、レジェンドたちが参戦・優勝してきた伝統の若手賞レース。
出場資格はデビュー10年以内の若手芸人。大阪・東京など地域を問わず、漫才、コント、ピン芸となんでもありで、今年は568組が全国からエントリー。決勝戦には、『M‐1』王者の令和ロマンら12組が激突する。
審査員は、リンゴ（ハイヒール）、兵動大樹（矢野・兵動）、陣内智則、岩崎う大（かもめんたる）、山内健司（かまいたち）、ユースケ（ダイアン）、立川志らくが務める。
■『第45回ABCお笑いグランプリ2024』
・Aブロック
金魚番長（吉本興業）
ぐろう（吉本興業）
ダウ90000（YOU GO sign）
天才ピアニスト（吉本興業）
・Bブロック
青色1号（太田プロダクション）
エバース（吉本興業）
フランスピアノ（グレープカンパニー）
やました（吉本興業）
・Cブロック
かが屋（マセキ芸能社）
ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）
フースーヤ（吉本興業）
令和ロマン（吉本興業）
・審査員
かまいたち・山内健司
ダイアン・ユースケ
立川志らく
ハイヒール・リンゴ
矢野・兵動 兵動大樹
陣内智則
かもめんたる・岩崎う大
・ゲスト漫才
ダブルヒガシ
【番組カットあり】浴衣姿でさわやかに…山里亮太＆本田望結
今年で45回目となる伝統の『ABCお笑いグランプリ』は、これまでダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、レジェンドたちが参戦・優勝してきた伝統の若手賞レース。
審査員は、リンゴ（ハイヒール）、兵動大樹（矢野・兵動）、陣内智則、岩崎う大（かもめんたる）、山内健司（かまいたち）、ユースケ（ダイアン）、立川志らくが務める。
■『第45回ABCお笑いグランプリ2024』
・Aブロック
金魚番長（吉本興業）
ぐろう（吉本興業）
ダウ90000（YOU GO sign）
天才ピアニスト（吉本興業）
・Bブロック
青色1号（太田プロダクション）
エバース（吉本興業）
フランスピアノ（グレープカンパニー）
やました（吉本興業）
・Cブロック
かが屋（マセキ芸能社）
ぎょねこ（ワタナベエンターテインメント）
フースーヤ（吉本興業）
令和ロマン（吉本興業）
・審査員
かまいたち・山内健司
ダイアン・ユースケ
立川志らく
ハイヒール・リンゴ
矢野・兵動 兵動大樹
陣内智則
かもめんたる・岩崎う大
・ゲスト漫才
ダブルヒガシ