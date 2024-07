アーティスト・及川光博の全国ツアー『及川光博 ワンマンショーツアー2024「DON'T THINK, POP!!」特別版』が、CS・フジテレビTWOで10月(予定)に独占放送される。及川光博今回のツアーコンセプトは、豪華客船クルーズでの船上ダンスパーティーをイメージ。テーマカラーは“スカイブルー”で、今年から導入されたペンライトは会場を様々な色に染める。さらに、今回の特別版では7月7日に行われた「DON’T THINK, POP!!」昭和女子大学人見記念講堂公演のライブ映像を、及川本人のオーディオコメンタリーを副音声として収録。放送中、副音声に切り替えることで及川が語るライブの心境や裏話などが盛りだくさんな演出を用意している。○■及川光博 コメント「アレコレ悩まず、考えこまず、楽しんで作ったアルバム“DON’T THINK, POP!!”のナンバーを主軸に、新旧織りまぜたセットリストをぜひ味わっていただきたいです! バンドメンバーのグルーヴ感、ベイベーたち&男子諸君の一体感など見どころ盛り沢山。さらに副音声でしゃべりまくり!テレビの前で一緒にミッチーを体感しまSHOW☆」