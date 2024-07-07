ÇµÌÚºä46Ž¥Åû°æ¤¢¤ä¤á¤¬Áá¤¯¤âÉ½»æ¤ËºÆÅÐ¾ì¡ùŽ¢B.L.T.2024Ç¯9·î¹æŽ£¤òÈ¯Çä
Åìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ëŽ¥½÷Í¥Ž¥À¼Í¥¤¿¤Á¤ò¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¥°¥é¥Ó¥¢&¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á»ïŽ¢B.L.T.2024Ç¯9·î¹æŽ£¤ò¡¢2024Ç¯7·î26Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É½»æ&´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤µ¤ó¡£Á°²ó¤ÎÉ½»æ¥½¥íÅÐ¾ì¤«¤é¡¢1Ç¯¤â¤¿¤¿¤º¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!
Åû°æ¤¢¤ä¤á¤¬É½»æ&´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì♡
»£±Æ/HIROKAZU
7·î26Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëŽ¢B.L.T.9·î¹æŽ£¤ÎÉ½»æŽ¥´¬Æ¬¤Ë¡¢7·î20Æü(ÅÚ)¤è¤êŽ¢¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー2024Ž£¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÇµÌÚºä46¤Î4´üÀ¸Ž¥Åû°æ¤¢¤ä¤á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬Ž¢¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥óŽ£¤ÎÉ½»æ¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì!ÏÃÂê¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÈäÏª¢ö
¡ÚB.L.T.¡Û¸«¤É¤³¤í
»£±Æ/HIROKAZU
Åû°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢6·î7Æü(¶â)~9(Æü)¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿35thSG¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏŽ¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
»£±Æ/HIROKAZU
¤½¤ÎÀë¸À¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢B.L.T.ÊÔ½¸Éô¤ÏÅû°æ¤µ¤ó¤Ë¥½¥íÉ½»æ»£±Æ¤ò¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤ËÂ¨¥ª¥Õ¥¡ー!Á°²ó¤ÎÉ½»æ¥½¥íÅÐ¾ì¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ/HIROKAZU
Á°²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤Æ°ì½ï¤ËÎ¹¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¤ÎºÂÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿Åû°æ¤µ¤ó¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç»£±Æ¤·¡¢¿Íº®¤ß¤Ë¤âÉé¤±¤º¤ËÎÏ¶¯¤¯¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅû°æ¤¢¤ä¤áÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤ËÃíÌÜ!
ÇµÌÚºä46¤ÎÅû°æ¤¢¤ä¤á¤µ¤ó¤¬¡¢Áá¤¯¤âB.L.T.¤ÎÉ½»æ&´¬Æ¬¤ËºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!
¥¢¥ó¥Àー¥é¥¤¥Ö¤ÎºÂÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÅû°æ¤¢¤ä¤áÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤¯ÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¤µ¤ó¤äÀî粼ºù¤µ¤ó¡¢¢âJOY¤ÎÅ·Ìî¹áÇµ°¦¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ä½÷Í¥¡¢À¼Í¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£