【七夕賞】ディープ産駒レッドラディエンスが重賞初制覇

7月7日、福島競馬場で行われた11R・七夕賞（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、レッドラディエンス（牡5・栗東・友道康夫）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のキングズパレス（牡5・美浦・戸田博文）、3着に8番人気のノッキングポイント（牡4・美浦・木村哲也）が入った。勝ちタイムは1:57.9（良）。

3番人気で丸田恭介騎乗、リフレーミング（牡6・栗東・鮫島一歩）は、5着敗退。

サマー2000シリーズ開幕戦

戸崎圭太騎乗の2番人気、レッドラディエンスが5年ぶりに行われた7月7日の七夕賞を制した。レースでは大きく縦長の展開となり前半は57秒台のハイペースで隊列は進むと、レッドラディエンスは中団やや後方あたりを追走。しっかりと末脚を温存して3コーナー過ぎよりじわっと進出。勢いよくポジションを押し上げて行き、直線では馬場の真ん中から力強く差し切った。

レッドラディエンス 12戦5勝

（牡5・栗東・友道康夫）

父：ディープインパクト

母：ペルフォルマーダ

母父：Jump Start

馬主：東京ホースレーシング

生産者：社台牧場

【全着順】

1着 レッドラディエンス 戸崎圭太

2着 キングズパレス 松岡正海

3着 ノッキングポイント 杉原誠人

4着 ダンディズム 三浦皇成

5着 リフレーミング 丸田恭介

6着 レッドランメルト 吉田豊

7着 アラタ 横山典弘

8着 ノースザワールド 柴田善臣

9着 ボーンディスウェイ 木幡巧也

10着 カレンルシェルブル 田辺裕信

11着 バビット 内田博幸

12着 ダンテスヴュー 石橋脩

13着 フェーングロッテン 石川裕紀人

14着 セイウンプラチナ 原優介

15着 グレンガリー 丸山元気