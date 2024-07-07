ÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¡×Ä¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î³Î¼¹¤ò¼ÂÌ¾Ë½Ïª¤·ÉÍÅÄ²í¸ù¥¿¥¸¥¿¥¸
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇßÂôÉÙÈþÃË¡Ê73¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤È¤Î³Î¼¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÈÂçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò´®Ç½¤·¤¿ÇßÂô¤¬¡Ö¶å½£¤ÎÌ£¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤â¥À¥á¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿ÆÉã¤¬ËÌ¶å½£¡Ê½Ð¿È¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¶å½£¤Î·ì¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÇßÂô¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÉðÅÄÅ´Ìð¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤È¶å½£ÃÌµÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡È¿ÆÉã¤¬¼ã¾¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈËÌ¶å½£¡©¤½¤ì¶å½£¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤½¤ì»³¸ý¡È¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡È¤³¤¤¤Ä¤È°ìÀ¸ÉÕ¤¹ç¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¡È¤Ã¤Æ¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÔËþ¤²¤À¤Ã¤¿¡£