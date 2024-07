<京都大作戦>に欠かせない、10-FEETの京都の盟友ROTTENGRAFFTYが1曲目に選んだのは、10-FEET「その向こうへ」だ。MASAHIKO(G)によるギターのイントロが会場に響くや歓声や掛け声が上がる。現在この太陽が丘の気温は35度超えの猛烈な暑さだが、5人の前のめりで熱いプレイも加算されて灼熱と化している。「炎天下やけどな、めちゃくちゃやってまおうや。“ハレルヤ”!」というN∀OKI(Vo)の言葉と同時にギターリフがスタートし、HIROSHI(Dr)、侑威地(B)による重低音ビートが観客の足元から揺らすパワーで轟いて、NOBUYA(Vo)が“Go!!”の雄叫びを上げる。スピードを上げて観客の方へと突進してくる爆音に、太陽が丘を埋める観客が応え、うねりを帯びる。それでも、「俺らの音聞こえてるやつ、わかってるやろ?──跳べ!!」とさらにN∀OKIが煽り、強靭なビートとテンションが上がるギターリフに、観客はもみくちゃになっていった。同様に重厚なビートが冴える曲だが、エモーショナルに爆発していったのは「秋桜」。ROTTENGRAFFTYの情緒的なメロディとその歌心に、高くコブシがが突き上がって、シンガロングも大きくなった。

■<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)▼チケット・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact