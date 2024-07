11月20日(水)にTHE SUPER FRUITのミニアルバムがリリースされることが、7月7日(日)ユナイテッド・シネマ豊洲で開始されたFCイベント<THE SUPER FRUIT- 東名阪ファンミーティングSUMMER2024 ->にてサプライズ発表された。タイトルは後日発表されるという。ミニアルバムには、先日配信リリースされた「らりるサプライズ!」をはじめ、新たに新曲4曲を加えた計5曲収録予定で、CD封入特典には新ビジュアルによるメンバーソロカットのトレカがランダム封入される。さらには、グループ初となるメンバーのソロ盤のリリースも発表され、ソロ盤のセット販売には、都内某所で開催されるスペシャルな特典にも応募ができるとのこと。

ミニアルバム

●通常盤税込2,400円/税抜 2,182円 (CDのみ) / UPCH-2269「らりるサプライズ!」ほか、新曲4曲を加えた計5曲収録予定。*ランダムトレカ (メンバーソロカット7種+集合1種の計8種の内、1種封入)●初回限定メンバーソロジャケット盤各 税込2,400円/税抜 2,182円 (CDのみ)・ソロ盤 (小田惟真ver.) UPCH-7681・ソロ盤 (田倉暉久ver.) UPCH-7682・ソロ盤 (星野晴海ver.) UPCH-7683・ソロ盤 (堀内結流ver.) UPCH-7684・ソロ盤 (松本勇輝ver.) UPCH-7685・ソロ盤 (鈴木志音ver.) UPCH-7686・ソロ盤 (阿部隼大ver.) UPCH-7687「らりるサプライズ!」ほか、新曲4曲を加えた計5曲収録予定。*ランダムトレカ封入 (各メンバーソロカット3種の内、1種)7種セット販売 (UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売 オリジナル特典あり)税込16,800円/税抜15,273円予約購入 https://umusic.jp/agUVGPPP*オリジナル特典<全員当選特典>“メンバーと一緒にジュースで乾杯!オンライン打ち上げ” 参加シリアルコード付き<応募抽選特典> *以下、選択不可となりますA : THE SUPER FRUIT出演 某公演ゲネプロご招待 (日程:2025年1月17日(金) 都内某所にて実施)B : THE SUPER FRUIT出演 某公演 終演後バックステージ ミート&グリートご招待 (日程:2025年1月17日(金)〜19日(日)のいずれか 都内某所にて実施)*某公演の詳細については後日ご案内いたします。*上記2形態のほかに、対象期間内にご予約いただいたお客様のみご購入可能な受注生産限定盤も同時発売予定です。CDに加え、ライブ本編ほか豪華映像を収録したBlu-rayやグッズを同梱、スペシャル特典を付属した豪華盤になります。 (予価:税込12,800円/税抜11,636円)その他詳細は後日ご案内させて頂きます。*2024/7/27〜10/14まで開催される47都道府県フリーライブ「日本全国47都道府県フリーライブ -Road to TOKYO DOME CITY HALL-」にてミニアルバムをご予約いただいたお客様に特典券をお渡しいたします。[特典券配布 対象商品:通常盤/メンバーソロジャケット盤] *受注生産限定盤は対象外となります。【イベント会場特典】<47都道府県フリーライブ「日本全国47都道府県フリーライブ -Road to TOKYO DOME CITY HALL-」ご予約特典券>CD購入価格 1,200円につき1枚参加券をお渡しいたします。●ランダムオフショットチェキ / 全員握手会:1枚 (1,200円)●動画撮影付き全員片手ハイタッチ会:2枚 (2,400円)●グループショット写メ / 個別握手会:3枚 (3,600円)