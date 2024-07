【MARC JACOBS】スタイリッシュなバッグ｢THE MINI BAG｣に新色が登場♡

MARC JACOBS(マーク ジェイコブス)は、発売以来大人気のスタイリッシュなクロスボディバッグ「THE MINI BAG(ザ ミニ バッグ)」から、新色が発売いたしました。今回の新色は、レッドとピンクの2色。どちらも、鮮やかなカラーでコーディネートのアクセントになることは間違いなしの色味となっています。ぜひチェックしてみてくださいね。

ミニバッグに新色が登場♡

MARC JACOBSのアイコンバッグ「THE TOTE BAG(ザ トート バッグ)」から着想を得た、クロスボディシルエットの「THE MINI BAG(ザ ミニ バッグ)」。

今回は、新たに仲間入りした新色のレッドとピンクを紹介します。

【MARC JACOBS】商品紹介

ザ レザー ミニ バッグ

価格:30,800円(税込)

クロスボディシルエットの「THE MINI BAG(ザ ミニ バッグ)」はフルグレインレザーを使い、ブランドのロゴをほどこしたバッグの内側には“MY OTHER BAG IS THE TOTE BAG”=“私のもう一つのバッグはTHE TOTE BAG”とデボス加工がされています。

MARC JACOBSならではの、遊び心があふれるワンポイントをほどこしました。

取り外せるロゴが入ったウェビングストラップが付いており、クラッチバッグとしてはもちろん、スタイリングの幅を広げてくれます。普段使いや夏の旅行にも便利な、万能バッグをぜひ見逃さないでくださいね。

夏のオシャレに取り入れてみて♪

MARC JACOBSの「THE MINI BAG」から登場する新色について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

コーディネートの主役にもアクセントにもなる新色は、取り入れるだけで華やかな印象にしてくれそう。皆さんは、どちらのカラーが気になりましたか?

全国のMARC JACOBSの店舗や公式オンラインストアで展開しているので、気になる方はぜひチェックしてください♪