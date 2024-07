80年代から90年代にかけて人気を博したシンガー・ソングライターの浜田麻里(61)が自身のSNSを更新。その近影が反響を呼んでいる。

浜田麻里はファンクラブ会報発送のお知らせを投稿。ストローハットを手にオレンジのワンピース姿で髪の毛を後ろで束ねた振り向きショットを披露した。

この投稿にSNS上では「お元気で爽やかで美しき麻里様」「最新の麻里さんの姿が見れて元気もらえました」「綺麗というか超めっちゃ可愛い〜」「マジで時が止まっている…」「俺の青春ど真ん中」「しない、しない、ナツ。やね!」などの声が寄せられた。

浜田麻里は1983年にメジャーデビュー。88年には「Heart and Soul」がNHKのソウル五輪のテーマソングとなり大ヒット。89年の「Return to Myself 〜しない、しない、ナツ。」はメガヒットを記録した。昨年はデビュー40周年ツアーが開催された。