Claude3.5などのAIモデルも新たに搭載！Catch the Web　SEO記事生成AIツール「AItools」

Catch the Webは、1記事最短30分でSEO記事を生成するSEO記事生成AIツール「AItools」の大幅リニューアルを実施しました。

Catch the Webは、1記事最短30分でSEO記事を生成するSEO記事生成AIツール「AItools」の大幅リニューアルを実施。

【リニューアルの内容】

今回のリニューアルでは、1記事あたりの価格を49.75円〜とし、業界最安水準を実現しました。

また、OpenAIの提供する従来のAIモデル「GPT-3.5」「GPT-4」を廃止し、最新AIモデルである「GPT-4o」を搭載しただけでなく、Googleの提供する「Gemini Pro」、Anthropicの提供する「Claude3.5」を新たに導入し、AIモデルを選択して記事を生成できるようになりました。

さらに1ヶ月間に利用できる文字数を「GPT-4o」「Claude3.5」を利用する場合従来の2倍、「Gemini Pro」を利用する場合従来の4倍に大幅アップしました。

その他、1ヶ月間に作成可能な記事数上限、画像生成の枚数上限、プロンプト追加機能の文字数上限、無料トライアルの文字数上限なども大幅アップしました。

業界最安水準の1記事49.75円〜

最短30分でSEO記事を生成する「AItools」

5日間の無料トライアル付き

【AItoolsのおすすめの使い方】

1. タイトル生成機能

狙いたいキーワードを入力するだけで、SEOに最適化された複数のタイトル案を自動生成します。

2. 見出し構成生成機能

入力されたキーワードに基づいて、SEOに最適化された見出し構成を自動生成。

上位サイトを参考にした精度の高い見出しが簡単に作れます。

3. 本文生成機能

見出しごとに検索意図に沿った本文を生成します。

再取得機能や要約機能、長文化機能などを使って最適化することも可能です。

4. WordPress連携機能

記事投稿したいWordPressとAItoolsを連携させることで、AItoolsのツール上でWordPressの下書きや投稿までできる機能です。

5. 画像生成機能

記事タイトルや見出し、キーワードを入力するだけで最適な画像を自動生成します。

1記事につき1枚まで無料で生成できます。

6. リライト機能

参考にしたい文章を読み込ませるだけで、ワンクリックで既存の記事を簡単にリライトできる機能です。

7. 記事インポート機能

記事URLを入力し、その見出しと本文を一括で取り込む機能です。

リライト機能と組み合わせることで、AItoolsで作成していない記事もスピーディーに修正可能です。

8. 事前学習機能

特定のテキストやURLを事前に学習させ、その内容を元にして記事を生成します。

監修:プロンプトアーティスト、ハヤシ シュンスケ氏

生成AIを使い倒して業務効率化を実施するスペシャリスト

ハヤシ シュンスケ

Shunsuke Hayashi

AItoolsは、ChatGPTを使いこなして成果物を作りたい、だけどプロンプトを書くことができない。

そんな方に最適なツールとなっています。

記事を書くために効率化されたLLMを使ったワークフローを提供しています。

【実際の操作画面】

AItoolsの使い方を解説する動画

