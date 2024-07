現役塾生による発表など見学会実施！松下政経塾「入塾第46期生募集」

松下政経塾では2025年4月に入塾の第46期生を募集中です。

松下政経塾「入塾第46期生募集」

募集期間:2024年6月3日(月)〜8月29日(木)まで

松下政経塾では2025年4月に入塾の第46期生を募集中。

塾生と交流しながら施設を見られます。

松下政経塾の雰囲気を身近に感じていただくために見学会(オープンキャンパス)を2024年7月27日(土)に実施します。

◆開催日時

2024年7月27日(土)15:00〜17:00(受付開始 14:30)

◆開催場所

松下政経塾

〒253-0033 神奈川県茅ヶ崎市汐見台5-25

◆参加費

無料

◆プログラム

・松下政経塾概要説明

・塾生による説明・発表(現役塾生)

・塾内見学

・塾生及び塾スタッフとの懇談

※プログラムは一部変更する可能性もあります。

◆お申込み

こちらより申込みできます。

2025年4月入塾(第46期生)募集 松下政経塾見学会

◆発表者

松田彩(42期生)

広島県広島市出身。

オハイオ州立大学国際関係学部卒業後、北京大学大学院哲学部中国哲学専攻。

大学講師を経て入塾。

世界情勢の変化に対応できるよう、日本を牽引する為政者になるべく研鑽を積んでいる。

主に、第一次産業の強化、宇宙産業事業の創出、領土・領海・領空の防衛に注力し、世界平和に寄与する。

遠藤太郎(44期生)

福島県双葉郡広野町出身。

慶應義塾大学総合政策学部卒業。

伊藤忠商事にて木材の輸出入や建材関連のDX事業に従事した後、入塾。

東日本大震災で被災した経験から、故郷福島の復興・創生・新創を目標に、子どもたちが誇りを持てるような未来志向の町づくりを目指す。

小薄潤弥(45期生)

京都府宇治田原町出身。

関西大学総合情報学部卒業。

NTT西日本で事業者支援及びシステム開発に従事後、個人事業主として自身のまちを活性化する中で日本の活力が弱まっている現状に危機感を抱く。

地域間格差の解消と、子どもたちの夢を最大限に後押しできる社会を志し入塾。

片山大鷹(45期生)

岡山県岡山市出身。

京都大学経済学部卒業。

在学中、経済成長理論を専攻する中で、現代社会で多く発生している各分野の人材不足や、教育と就労のミスマッチに危機感を抱き入塾。

人的資源の再配分を軸にした経済大国の実現を目指す。

