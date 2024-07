「いつもイカしてる」「グッとくる…」福島が地域密着の「SDGsユニフォーム」を発表！ わらじまつりに桃やぶどうなど…「地元密着ってこういうこと」

福島ユナイテッドFCは7日、「2024ふくしまSDGsユニフォーム」のデザインを発表した。今回のユニフォームのコンセプトは「福島を代表する夏の風物詩、わらじまつり」。ユニフォームの前後に巨大わらじを彷彿させる縫い目と色(ライトゴールド)をメインテーマにデザインしている。2024年2月にJ1川崎と業務提携を締結、4月には経営基盤の強化へとつながる株式譲渡を発表、新体制へと移行しJ2昇格の実現に向けて変貌を遂げた福島。クラブの発展にセンセーショナルな追い風が吹くなか、新たな絆をより強固に結びつけるイメージを、わらじの縫い目で表現している。

ユニフォームの前面下部には「カチを耕す。」と今シーズンのスローガンが入っており、SDGsの17目標のなかでクラブが注力する6種のカラーを使用したロゴをレイアウトされている。また、背面には選手たちが参加する農業部で選手たちが育てた桃、ぶどう、米やりんご、自慢の温泉をPRするためにそれぞれのアイコンをあしらうことに。スポーツ×農業×SDGsに取り組むことで、地元の活性化や地域創造の一助として、サステナブルに活動していくことの決意を表現している。ファンは「いつもイカしてるなぁ」、「グッとくる…」、「地元密着って、こういうこと」、「そうきたか!」、「話題になるだろうな」とコメントを寄せている。なお、「2024ふくしまSDGsユニフォーム」は8試合で着用。ホームで4試合、アウェイで4試合着用される。【着用試合】明治安田J3リーグ ホームゲーム・7月20日(土) 第22節 vsテゲバジャーロ宮崎・8月17日(土) 第24節 vs FC琉球・8月31日(土) 第26節 vs ギラヴァンツ北九州・10月5日(土) or 6日(日) 第31節 vs FC岐阜明治安田J3リーグ アウェイゲーム・9月6日(金)第27節 vs ヴァンラーレ八戸・9月23日(月)第29節 vs FC大阪・10月20日(日)第33節 vs カターレ富山・11月2日(土)第35節 vs 奈良クラブ