アジア最大級のヨガイベント！ヨガフェスタ横浜2024

ヨガフェスタ横浜2024

ヨガフェスタは2024年9月21日(土)〜23日(月)の3日間、パシフィコ横浜(横浜市西区)にて「ヨガフェスタ横浜2024」を開催!

その横浜での開催に先駆け、日本各地でヨガフェスタのサテライト開催として、イベントを実施可能な主催者の募集を開始します。

ヨガフェスタは、2004年からの20年間で、ヨガ市場の中でも「ヨガのインストラクターを志したらヨガフェスタへ出よう!」といった、ヨガインストラクターの憧れの場としてのブランドを築くことができ、アジア最大級にまで成長しました。

コロナ禍を経て、オンラインでヨガを行う人が爆発的に増加しました。

見よう見まねで動画を使ってヨガをやるのではなく、オンラインであっても、ライブでヨガを実践することで、ヨガの良さを実感していただく無料イベントであるYOGAWeekをヨガフェスタではヨガの日に合わせた6月と、ヨガフェスタに合わせた9月の年2回開催しています。

このオンラインでヨガの良さを体験していただいた方々に、自宅や職場の近くで無料のヨガイベントが開催されいたら、もっとヨガを身近なものとして、ヨガの良さをもっともっと体感していただくことができると信じて開催するのが今回のヨガフェスタのサテライト開催です。

このサテライト開催を日本各地でヨガフェスタとしてイベントを開催する主催者の募集を開始します。

日本各地では、既に多くのヨガイベントが開催されていますが、その開催されているヨガイベントにヨガフェスタという名前を掲げていただく事で集客が楽になったり、会場が借りやすくなったりする等、様々な効果が期待でき、9月は日本全国のいたるところでヨガイベントが開催されるようにするのが目標です。

■サテライト開催 募集要項

<募集期間>2024年7月5日(金)〜8月9日(金)

<応募方法>

ヨガフェスタ公式サイト

yogafest2024 サテライト開催 主催者募集

<イベント実施期間>2024年9月1日(日)〜9月30日(月)

<募集対象>

全国のヨガインストラター個人や団体(現在ヨガに関わっているか有無は問いません)

<参加料>

集客5千人までのイベント 5万円(税抜)/集客5千人以上のイベント 10万円(税抜)

<イベント実施の為のルール>

屋外で最低1クラスは無料クラスを実施/本部協賛活動への協力

<サテライト開催主催者の権利>

ヨガフェスタの公式ロゴ利用/ヨガフェスタのサテライト会場として告知可能

公式サイトにサテライト開催会場として掲載/公式メディアへのサテライト会場の掲載と告知

<サテライト開催の主催者メリット>

・20年以上の実績のあるヨガフェスタの名前を使うことで公共の場の会場を借りやすくなります

・出演講師はヨガフェスタのサテライト講師としてメディアに掲載できます

・集客の際にヨガフェスタのブランドが使用できます

・ヨガフェスタ公式サイトに掲載されることでのブランド価値の向上と集客に寄与

