フレッシュな生原酒の美味しさ！富士錦酒「月替わり生原酒量り売りイベント」

■開催の背景

富士錦酒造(静岡県富士宮市)では蔵限定の「月替わり生原酒量り売りイベント」を蔵元店頭で毎月月末の週末におこなっています。

また併せて「Yuno Petit Marche(ユノプティマルシェ)」も同時に開催しています。

このイベントは、蔵人でしか味わえないフレッシュな生原酒の美味しさをみなさまにも味わっていただこうと、始めたものです。

通常は「火入れ」しないと流通できない「生の日本酒」を毎月限定、月替わり、数量限定で買うことができるものです。

手に入れにくい生原酒を味わえる機会として回を重ねるほどに人気を高めています。

「Yuno Petit Marche(ユノプティマルシェ)」では新鮮な地場野菜や地元農家の加工品、お弁当や菓子など月ごとに変わる出店をしています。

■イベントの特長

このイベントでなかなか普段は口にできない「生原酒のお酒」を買うチャンス。

酒蔵ならではのイベントです。

酒蔵限定の「月替わり生原酒量り売りイベント」は月1企画、富士錦酒造蔵元店頭(上柚野532)で10時〜16時(なくなり次第終了)。

蔵で用意があるので手ぶらでOK。

(別途瓶代がかかります)次回以降瓶を持参すると、瓶代がかかりません。

【今月の生原酒】純米大吟醸スピンオフver.生原酒

お米の甘みと旨味を残しつつ、スッキリと飲める純米大吟醸です。

甘みに加え、ほどよい酸と苦味が複雑に絡み合い、どこか昔の思い出を蘇らせるような懐かしさのある深い味わいです。

キリッと冷やしてお召し上がりください。

【今月のおすすめ】大人気!あらごし梅酒500ml

2024年も出来ました「あらごし梅酒」!!2024年4回目となる「あらごし梅酒プロジェクト」。

年々人気が高まり、発売前から「2024年のあらごしはいつ?」とお問い合わせの絶えない人気商品になっています。

地元柚野産の薫り高い完熟梅を使い、果肉マシマシの豪華バージョンです。

梅果肉のエキスを存分に感じていただきたく甘さ控えめに仕上げてあります。

売り切れ必至ですので、お早めにどうぞ!!

<同時土日開催ユノプティマルシェ【暑さ本番!夏野菜マルシェ】(10時〜14時)>

地元柚野地区で作られた、朝採り新鮮夏野菜を生産者の皆様に販売してもらいます。

絶品トウモロコシもあります!

■開催日のお知らせ

2024年8月23日(金)、24日(土)、25日(日) 純米辛口スーパードライ生原酒

2024年9月27日(金)、28日(土)、29日(日) 純米吟醸 雄町 生原酒

2024年10月25日(金)、26日(土)、27日(日) 特別純米 ほまれふじ 生原酒

2024年11月22日(金)、23日(土)、24日(日) 新酒 純米酒生原酒

2024年12月20日(金)、21日(土)、22日(日) 大吟醸あらばしり 原酒

同時土日開催 ユノプティマルシェ(10時〜14時)

会社名 : 富士錦酒造

所在地 : 静岡県富士宮市上柚野532

営業時間 : 8:00〜17:00

定休日 : 日曜日・祝日

