文藝春秋『Jumping 跳んでるモコゾウ写真集【電子特典付き】』

著者:モコゾウ

価格:税込1500円(※電子書店によって異なる場合があります)

発売日:7月5日(金)

電子版の配信電子書店:Kindleストア、AppleBooks、楽天Kobo、Reader Store、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive!、honto他、電子書籍を配信している主要書店

商品URL:

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1639186800000000000E

(電子書籍)

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918686

(単行本)

文藝春秋の電子書籍編集部では、好奇心旺盛で食いしん坊のミックス犬モコゾウが、テーブルの上の食べものに向かってジャンプする瞬間を集めた写真集、『Jumping 跳んでるモコゾウ写真集【電子特典付き】』を7月5日から配信中!

(紙書籍版も同日販売中)

電子版の特典は、《LINEでスタンプ代わりに使えるメッセージ画像(全10種)》です。



〈モコゾウ プロフィール〉



2016年12月27日生まれの男の子。

お母さんはシーズー、お父さんはポメラニアンのミックス犬。

その不思議かわいいルックスとファニーな仕草がインスタグラムで話題となり、グッズ、出版物や広告のモデル犬としても人気急上昇中。

食いしん坊で好奇心旺盛。

特技は夕方のチャイムに合わせて歌うこと。



【『Jumping 跳んでるモコゾウ写真集』の内容】



モコゾウは、季節のフルーツ、手土産のスイーツ、おやつの和菓子など、おいしそうなものが食卓に登場するたびに、「それなに〜!?」と、激しくジャンプして、テーブルの上をチェックせずにはいられません。

本書は、ジャンプするモコゾウと呼吸を合わせ、絶妙のタイミングでシャッターを押して撮影した、躍動感MAXの瞬間写真の中から、とくに表情や動きがおもしろいものを集めて構成した写真集です(動画から切り取ったスクリーンショットではありません!)。

インスタグラムで世界の220万人以上に目撃され、15万を超える「いいね」がつき、爆笑マーク付きのコメントがたくさん寄せられた人気の写真はもちろん、インスタには載せていない、この本だけのオリジナル写真も収録。



●『Jumping 跳んでるモコゾウ写真集【電子特典付き】』

発売記念Xリポストキャンペーン

本書刊行を記念し、文藝春秋電子書籍編集部X「@bun_den」をフォローして、対象ポストをリポストで抽選で20名様に、【特製モコゾウバッジ&ブックマークセット】がプレゼントされます。

【概要】

応募期間 2024年7月5日(金)〜7月30日(火)正午

賞品 特製モコゾウバッジ&ブックマークセット

当選人数 20名様

応募方法 詳細は、文藝春秋BOOKS内のページ

https://books.bunshun.jp/articles/-/9051を確認してください。

