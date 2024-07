ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月28日から全国のゲームセンターなどに順次登場する「すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 DK CO., LTD.

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651671

投入時期:2024年6月28日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

LINEスタンプで人気の『すこぶる動くウサギ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボしたプライズがセガより登場!

おそろいの衣装を着たり、同じポーズをとったりするなど、かわいらしいキャラクターたちの姿に注目です☆

すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ マスコット Vol.1

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全4種(マイメロディ、ウサギ(マイメロディ)、クロミ、ウサギ(クロミ))

「マイメロディ」と「クロミ」それぞれと同じポーズをとる「ウサギ」をデザインしたマスコット。

セットで揃えていっしょに飾りたくなるかわいらしさです☆

すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ マスコット Vol.2

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全6種(シナモロール、ウサギ(シナモロール)、ポチャッコ、ウサギ(ポチャッコ)、ポムポムプリン、ウサギ(ポムポムプリン))

『すこぶる動くウサギ』が「シナモロール」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」ともコラボ!

「ウサギ」が「シナモロール」のコック帽や「ポムポムプリン」のベレー帽をかぶるなど、かわいらしい姿を見せてくれるマスコットです。

すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ プレミアムハート型クッション

サイズ:全長約50×10×40cm

種類:全1種(すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ)

『すこぶる動くウサギ』と「サンリオキャラクターズ」がコラボした、ハート型のクッション!

表面は仲良しな様子が描かれたかわいいイラストのデザイン、裏面は立体リボン付きです。

LINEスタンプの人気者『すこぶる動くウサギ』がサンリオの人気キャラクターたちとコラボレーション!

セガプライズの「すこぶる動くウサギ×サンリオキャラクターズ」グッズは、2024年6月28日から全国のゲームセンターなどにて順次展開予定です。

