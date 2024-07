ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月28日から全国のゲームセンターなどに順次登場する『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年6月28日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、2024年6月もセガプライズから続々登場!

お顔モチーフのポケットティッシュカバーや、2024年6月28日公開予定の映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』のぬいぐるみなど4種がラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ ひんやりアイスぬいぐるみVer.2

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、しょくぱんまん、ドキンちゃん、あかちゃんまん)

「アンパンマン」となかまたちがかわいいアイスを持ったふわふわのぬいぐるみ第2弾。

カップとコーン、2パターンのアイスを持っています。

「メロンパンナちゃん」や「めいけんチーズ」たちのお顔をモチーフにしたアイスにも注目です☆

それいけ!アンパンマン みんななかよしぬいぐるみL

サイズ:全長約14×15×25cm

種類:全2種(アンパンマン、ばいきんまん)

「アンパンマン」と「ばいきんまん」がなかまたちの人形を持ったふわふわのかわいいぬいぐるみ。

「アンパンマン」は「めいけんチーズ」を、「ばいきんまん」は「ホラーマン」を持っています。

「アンパンマン」と「ばいきんまん」がお座りしているぬいぐるみです☆

それいけ!アンパンマン ぬいぐるみポケットティッシュカバー

サイズ:全長約14×6×14cm

種類:全4種(アンパンマン、ドキンちゃん、ばいきんまん、コキンちゃん)

「アンパンマン」となかまたちの、かわいいお顔型のポケットティッシュカバー。

カバンなどにかけられるストラップ付きで、使いたい時にサッと取り出せます。

お出かけが楽しくなる、便利なプライズです☆

えいが「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」 ぬいぐるみ

サイズ:全長約10×10×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ばいきんまん、ルルン、ドキンちゃん)

2024年6月28日公開予定の映画『それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン』に登場する、「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみ。

映画での活躍に期待が高まる、にっこり笑顔がかわいい「ルルン」も初登場します!

本を持っている「アンパンマン」たちの姿にも注目です☆

初登場の「ルルン」をはじめとした「アンパンマン」たちのぬいぐるみや実用的なポケットティッシュカバーなど全4種がラインナップ。

2024年6月28日より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

