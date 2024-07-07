7日、福島競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・11頭)は、4番手追走から直線で突き抜けた三浦皇成騎手騎乗の5番人気セイウンビッグバン(牡2、美浦・萱野浩二厩舎)が、中団から脚を伸ばした4番人気ベストロイヤル(牡2、美浦・相沢郁厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分10秒5(良)。

さらに1/2馬身差の3着に3番人気ユーティジャーニー(牝2、美浦・矢嶋大樹厩舎)が入った。なお、1番人気ショウナンバシリス(牝2、美浦・尾関知人厩舎)は4着に、2番人気タワークライマー(牡2、美浦・嘉藤貴行厩舎)は6着に終わった。

勝ったセイウンビッグバンは、父アドマイヤマーズ、母セイウンメテオ、その父Acclamationという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆セイウンビッグバン(牡2)

騎手:三浦皇成

厩舎:美浦・萱野浩二

父:アドマイヤマーズ

母:セイウンメテオ

母の父:Acclamation

馬主:西山茂行

生産者:タツヤファーム

【全着順】

1着 セイウンビッグバン 5人気

2着 ベストロイヤル 4人気

3着 ユーティジャーニー 3人気

4着 ショウナンバシリス 1人気

5着 カガバベル 9人気

6着 タワークライマー 2人気

7着 セイウングレイ 7人気

8着 コスモシンテイ 6人気

9着 アニーブレイク 8人気

10着 センノアバドン 11人気

11着 ユイットムーラン 10人気