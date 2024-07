ユーロ2024ベスト4決定！ 優勝経験国は3つ、わずか1ゴールや唯一の全勝など4強の今大会を振り返る【ユーロ2024】

ユーロ2024も準々決勝の4試合が終了。大会はベスト4の4カ国が残った。勝ち上がったのはスペイン代表、フランス代表、イングランド代表、オランダ代表の4カ国。イングランド以外の3カ国はユーロの優勝経験があり、イングランドは前回大会のファイナリストだ。優勝候補が勝ち残った今大会。改めて4カ国の今大会を振り返る。◆悲願の初優勝へ〜イングランド〜2021年に行われた前回大会は決勝まで勝ち進んだものの、イタリア代表との決勝で敗れて優勝を逃すことに。今大会も優勝国保の一角だった。

しかし、グループCを戦った今大会は、初戦のセルビア代表戦こそ勝利したものの、デンマーク代表(1-1)、スロベニア代表(0-0)と低調なパフォーマンスに終わり、ガレス・サウスゲイト監督への批判が高まることとなった。ラウンド16では、スロバキア代表との戦いで敗戦に終わると誰もが思った中、最終盤にジュード・ベリンガムが衝撃のバイシクルシュートを決めて追いつくと、延長戦ではハリー・ケインがゴールを奪い、2-1で勝利。準々決勝のスイス代表戦は先制を許すもブカヨ・サカのゴールで追いつくと、PK戦で勝利を収めた。快勝はまだない今大会だが、しぶとく勝ち上がってきたとも言えるだけに、2大会連続の決勝進出が期待されている。◆最多得点:ジュード・ベリンガム、ハリー・ケイン/2点◆グループC1-0 vs セルビア代表1-1 vs デンマーク代表0-0 vs スロベニア代表◆ラウンド162-1(延長) vs スロバキア代表◆準々決勝1-1 (PK:5-3) vs スイス代表◆準決勝vs オランダ代表◆本領発揮はいつ?たった1ゴールでベスト4〜フランス〜優勝候補の一角であるフランス代表。2000年以来の優勝を目指して戦う大会となった。厳しいグループに入ったフランスだが、初戦のオーストリア代表戦で1-0と勝利すると、続くオランダ代表(0-0)、ポーランド代表(1-1)と連続ドロー。エースのFWキリアン・ムバッペが初戦で鼻骨を骨折した影響もあり、ここまで大人しい状況だ。ラウンド16では、同じ優勝候補のベルギー代表相手に1-0で勝利。準々決勝では、こちらも優勝候補のポルトガル代表と激闘を繰り広げてPK戦の末に勝利を収めている。期待されるムバッペはここまでまだ1ゴール。それでいて、チームが上げたゴールもたったの「1」。ワールドカップに続いてのタイトル獲得に力を温存しているのだろうか?◆最多得点:キリアン・ムバッペ/1点◆グループD1-0 vs オーストリア代表0-0 vs オランダ代表1-1 vs ポーランド代表◆ラウンド161-0 vs ベルギー代表◆準々決勝0-0 (PK:3-5) vs ポルトガル代表◆準決勝vs スペイン代表◆オランイェの復活なるか〜オランダ〜最後に優勝したのは1988年と36年前。近年は国際舞台でもなかなかその名を轟かせることができていなかった。レジェンドであるロナルド・クーマン監督が率いるチームは、グループステージの初戦でポーランド代表に勝利を収めると、フランス代表とは引き分け。最終節はオーストリア代表に敗れるという波乱があり、3位でのグループステージ突破となった。3位チームとして唯一ベスト4まで勝ち上がったオランダ。ルーマニア代表に3-0と快勝すると、準々決勝ではトルコ代表に逆転勝利。得点ランキングトップタイに立つコーディ・ガクポは3ゴールを記録しており、2ゴールのドニエル・マレンとの強力コンビは注目だ。◆最多得点:コーディ・ガクポ/3点◆グループD2-1 vs ポーランド代表0-0 vs フランス代表2-3 vs オーストリア代表◆ラウンド163-0 vs ルーマニア代表◆準々決勝2-1 vsトルコ代表◆準決勝vs イングランド代表◆今大会唯一の全勝〜スペイン〜過去3度ユーロで優勝を果たしているスペイン。今大会は死のグループとも言われたグループBに入り、王者イタリア代表、W杯3位のクロアチア代表、伏兵アルバニア代表と同居した。それでも初戦でクロアチアに3-0と快勝スタートすると、イタリア代表に1-0、アルバニア代表に1-0と今大会唯一のグループステージ3連勝。ラウンド16ではジョージア代表に勝利すると、準々決勝はドイツ代表に延長戦の末に勝利した。懸念点は準々決勝で負傷したMFペドリが復帰絶望になったこと。多くの選手がゴールを奪っていることがプラスに働くかどうかがポイントになる。◆最多得点:ファビアン・ルイス、ダニ・オルモ/2点◆グループB3-0 vs クロアチア代表1-0 vs イタリア代表1-0 vs アルバニア代表◆ラウンド164-1 vs ジョージア代表◆準々決勝2-1(延長) vs ドイツ代表◆準決勝vs フランス代表