¸½ºß¥¥é¥Ã¥¥é¤ÎÂç³Ø1Ç¯À¸¡£Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¥Ê¥ß¥Öº½Çù¤ÎÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥º¡Ë¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëÊ¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¤¬7·î8Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤30¡¦31¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¸½ºßÂç³Ø1Ç¯À¸¡¢³èÌö¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤ÊÈà½÷¤¬1Çñ2Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ÇÄ¶Relax¥à¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¢£ÌîÄ»¡¢²óÅ¾¤º¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à
¡½¡½½é¤á¤Æ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡¡°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥í¥±ÃÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£»ä¡¢ÌîÄ»¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤È¤¤¤¦ËÌ³¤Æ»¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÄ»¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤±¤¤¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ë¤Ïº£²ó¤Ï½Ð¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É......¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÄ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·»£±ÆÃæ¤â»þ¡¹ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½°ÜÆ°Ãæ¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÄ»¤ÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡ÅÄ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ËÄ»¹¥¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ»¤â»ä¤È¤Û¤Ü¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÏÃ¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÈÄ»¤ÎÏÃÂê¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¥í¥±¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÏÃ¤¬¹ç¤¦Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡£Âç¹¥¤¤ÊK¡ÝPOP¤ä¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤·¤í¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ÎÏÃ¤â¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤Ç®ÎÌ¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°Õ³°¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¡¡"¥É¥¥¥ï¥¡1700"¤È¤«¹¥¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È»ä¤´¤Ï¤ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤âËÌ³¤Æ»¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤Ë´ó¤Ã¤¿²óÅ¾¤º¤·¤â½ÉÇñ¤·¤¿¥í¥Ã¥¸¤Ç¿©¤Ù¤¿ÌîºÚ¤âËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î¹¬¤â»³¤Î¹¬¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ......¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½²óÅ¾¤º¤·¤ÏÍ¾Íµ¤Ç20´Ó°Ê¾å¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡ÅÄ¡¡Á´°÷¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Ä¿ÍÅªMVP¤Ï³è¥¿¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥í¥±ÃÏ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÆ»¤âÈª¤â¤È¤Ë¤«¤¯¹Âç¤Ç¡£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¤¤¦¤ÈÉ½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Ð¤Î¥«¥Ã¥È¡¢Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÁð¤à¤é¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¡£ÆÃ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¾ì½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÏ¡°æ¡Ê¸µÉ§¡Ë¤µ¤ó¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡ª
¡½¡½¹â¹»¤Ç¥À¥ó¥¹Éô¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê±¿Æ°¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤È¡ª
Ê¡ÅÄ¡¡Á´Á³¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡¢³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥À¥ó¥¹¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¡¢¼êÂ¤¬¾¯¤·Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¹¤´¤¯ÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¤Ï¤è¤¯¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ã¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡ÅÄ¡¡ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹......¡¢¤½¤ì¤³¤½¿·¤·¤¤¥ß¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È
¡½¡½ºÇ¶á¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
Ê¡ÅÄ¡¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¡£¥Ê¥ß¥Öº½Çù¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¥³¥¢¤Ê¡£
Ê¡ÅÄ¡¡YouTube¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥ß¥Öº½Çù¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤òÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ç±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿å¤ò°û¤ß¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°Êª¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°Êª¤´¤È¤Ë¤·¤°¤µ¤¬°ã¤¦¤«¤é°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤½¤Î±ÇÁü¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È´ÉÍý¿Í¤ÎÊý¤¬ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÆ°Êª¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ÎÄ»¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¿å¤Î°û¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤¤¼ñÌ£¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÅÄ¡¡¤¢¤È¤Ï¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¡¢¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Ã¤ÆÀçÂæ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ë¤Ò¤È¤êÎ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
¡½¡½19ºÐ¤Ç¤Ò¤È¤êÎ¹¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ª¥È¥Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡ÅÄ¡¡½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤¯¤¹¤ëÎ¹¹Ô¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤À¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀçÂæ¤Ç¤Ï°ËÃ£À¯½¡¡Ê¤À¤Æ¤Þ¤µ¤à¤Í¡ËÁü¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡
»³Æ»¤ò´À¥À¥é¥À¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é30Ê¬¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¡£Ìë¤À¤Ã¤¿¤«¤é½÷À¤Ò¤È¤ê¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ê¤¡¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±ýÏ©¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¤¹¤°¸å¤í¤«¤éÈø¹Ô¤·¤Æ¡¢ÉüÏ©¤ÏÃË½÷¤Î½¸ÃÄ¤Ë¥³¥Ã¥½¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÌ¾Êª¤Îµí¥¿¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë°ú¤Â³¤¤ª¤¹¤·¤â......¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¤Ï¤ó¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊ¡ÅÄ¤µ¤óËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤
¡½¡½½µ¥×¥ì¤Ç¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·É½¸½¤ÎÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤É¤³¤«À®Ä¹¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡Á¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Á°¤Þ¤Ç¤ÏÁ°È±¤¬¤Ê¤¤¤È·ù¤À¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª»Å»ö¤È¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ÅÄ¡¡¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡£
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª»Å»ö¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¼¼Á¤¬¤¤¤¤¤·¡¢À¼¤âÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£º£²ó»³¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±ÆÃæ¡Ö°ì²ó¶«¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤ä¤Þ¤Ó¤³¤¬4²óÍè¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤ê¶«¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤ëÀ¼¤ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡ÊRumika FUKUD¡Ë
2005Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹168Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áA·¿
¼ñÌ£¡á¾®Ä»¤Î»ô°é¡¢¿©¤ÙÊâ¤¡¡
ÆÃµ»¡á³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡ÊÌÏ¼Ì¡Ë
¡û ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ä ¥Þ¥¯¥É¥Ê ¥ë¥É¤Ê¤ÉÂç¼ê³Æ¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µ·î¡Á¶âÍË5:25¡Á¡Ë¤Ë¥¤¥Þ¥É¥¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£2 ·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼555¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥º¡Ë20th ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¦¥ê¥²¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ë¿·¥é¥¤¥À¡¼¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡¿¸ÕÅíÎèºÚÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@fukuda_rumika¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@fukuda_rumika¡Û
¸ø¼°X¡Ú@Rumika_Fukuda¡Û
Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø·¯¤Î²Æ¡¢19ºÐ¡£¡Áprologue¡Á¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Ï¡°æ¸µÉ§
»£±Æ¡¿Ï¡°æ¸µÉ§