Number_i『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』にスペシャルゲストとして出演決定
■Number_iの『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』出演は10月13日18時～19時頃での20分間を予定
10月13日AICHI SKY EXPO 野外特設会場で開催する『WIRED MUSIC FESTIVAL ’24』。第2弾アーティストにはスペシャルゲストとしてNumber_iの出演が決定した。
4月には世界最大級の音楽フェス『Coachella』にも出演し、大きな話題となった平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるグループNumber_i。9月23日には初のフルアルバムのリリースも控えており、まさに絶好のタイミングでの出演となる。
当日の出演時間は日没後となる18時～19時頃での20分間を予定。続く第3弾アーティストは後日発表を予定している。
ライブ情報
『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』
10/13（日）愛知・AICHI SKY EXPO 野外特設会場
出演：NLE Choppa / Awich / Number_i / Bonbero / 千葉雄喜 / DJ RYOW with Friends / DJ DARUMA & JOMMY（PKCZ(R)） / JP THE WAVY / Kohjiya / kZm / LANA / LEX / 柊人 / \ellow Bucks / Young Coco / …and more
リリース情報
2024.09.23 ON SALE
ALBUM『No.I』
『WIRED MUSIC FESTIVAL’24』公式サイト
https://wiredmusicfestival.jp/
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i