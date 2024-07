セガプライズから、ディズニー&ピクサー作品のキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場予定の『トイ・ストーリー』 ロッツォ Lぬいぐるみ アングリーVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 ロッツォ Lぬいぐるみ アングリーVer.

登場時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約24×16×33cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「トイ・ストーリー」シリーズに登場する、イチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」

ピンク色のボディと太い眉、大きなお鼻が特徴的なおもちゃです。

セガが展開する2024年6月のプライズとして、「ロッツォ」 Lぬいぐるみ アングリーVer.が登場します。

厳しい表情を見せ、口をへの字に曲げていてもかわいい「ロッツォ」

ふわふわな毛並みが触り心地抜群な、愛嬌たっぷりのぬいぐるみです☆

怒った表情もかわいらしい「ロッツォ」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 ロッツォ Lぬいぐるみ アングリーVer.は、2024年6月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

