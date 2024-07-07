【小倉5R新馬戦結果】エピファネイア産駒ジョバンニが押し切りV
7日、小倉競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・7頭)は、好位追走から4コーナーで先頭に立って押し切った松山弘平騎手騎乗の3番人気ジョバンニ(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、先団の後ろから脚を伸ばした1番人気バズアップビート(牡2、栗東・友道康夫厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒1(良)。
さらに4馬身差の3着に2番人気ダノンシーマ(牡2、栗東・中内田充正厩舎)が入った。
勝ったジョバンニは、父エピファネイア、母ベアフットレディ、その父Footstepsinthesandという血統。
【勝ち馬プロフィール】
◆ジョバンニ(牡2)
騎手:松山弘平
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:ベアフットレディ
母の父:Footstepsinthesand
馬主:KRジャパン
生産者:タイヘイ牧場
【全着順】
1着 ジョバンニ 3人気
2着 バズアップビート 1人気
3着 ダノンシーマ 2人気
4着 バルミラクル 5人気
5着 キッシングセーラー 6人気
6着 ポセイドンバローズ 4人気
7着 カルドゥッチョ 7人気