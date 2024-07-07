7日、小倉競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・7頭)は、好位追走から4コーナーで先頭に立って押し切った松山弘平騎手騎乗の3番人気ジョバンニ(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、先団の後ろから脚を伸ばした1番人気バズアップビート(牡2、栗東・友道康夫厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒1(良)。

さらに4馬身差の3着に2番人気ダノンシーマ(牡2、栗東・中内田充正厩舎)が入った。

勝ったジョバンニは、父エピファネイア、母ベアフットレディ、その父Footstepsinthesandという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ジョバンニ(牡2)

騎手:松山弘平

厩舎:栗東・杉山晴紀

父:エピファネイア

母:ベアフットレディ

母の父:Footstepsinthesand

馬主:KRジャパン

生産者:タイヘイ牧場

【全着順】

1着 ジョバンニ 3人気

2着 バズアップビート 1人気

3着 ダノンシーマ 2人気

4着 バルミラクル 5人気

5着 キッシングセーラー 6人気

6着 ポセイドンバローズ 4人気

7着 カルドゥッチョ 7人気