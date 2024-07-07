小倉5Rの新馬戦を制したジョバンニ(c)netkeiba

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　7日、小倉競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・7頭)は、好位追走から4コーナーで先頭に立って押し切った松山弘平騎手騎乗の3番人気ジョバンニ(牡2、栗東・杉山晴紀厩舎)が、先団の後ろから脚を伸ばした1番人気バズアップビート(牡2、栗東・友道康夫厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒1(良)。

　さらに4馬身差の3着に2番人気ダノンシーマ(牡2、栗東・中内田充正厩舎)が入った。

　勝ったジョバンニは、父エピファネイア、母ベアフットレディ、その父Footstepsinthesandという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ジョバンニ(牡2)
騎手:松山弘平
厩舎:栗東・杉山晴紀
父:エピファネイア
母:ベアフットレディ
母の父:Footstepsinthesand
馬主:KRジャパン
生産者:タイヘイ牧場

【全着順】
1着　ジョバンニ　3人気
2着　バズアップビート　1人気
3着　ダノンシーマ　2人気
4着　バルミラクル　5人気
5着　キッシングセーラー　6人気
6着　ポセイドンバローズ　4人気
7着　カルドゥッチョ　7人気