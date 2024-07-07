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TEXT BY À¾×¢ÃÒ°ì
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
01. Seasons Of Love
02. UP TO ME!
03. VIVA
04. Ready to go
05. WONDER LOVER
06. In Your Calling
07. Your Name
08. ·¯¤È¤¤¤ì¤Ð
09. ¤Á¤çÂÔ¤Ã¤Æ¡ª
10. »ä¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤ß¤¿¤¤
11. ¥½¥í¥³ー¥Êー
¡¦¤«¤ì¤ó¡Ê¥À¥ó¥¹¡§·ë³¤¡õmiyou¡Ë/ Catch me if you can
¡¦MAYU / ½½²ü
¡¦¥ß¥« / ²Ì¤Æ¤Ê¤¯Â³¤¯¥¹¥Èー¥êー
¡¦¥¢¥µ¥Ò / A HOPE FROM SAD STREET
¡¦·ë³¤ / 366Æü
¡¦miyou / Man in the mirror
12. WONDERLAND
13. ORIGAMI¡Ê¿·¶Ê¡Ë
14. I Promise You
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16. MASTERKEY
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17. Join Us!
18. À¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë
19. SAY!!! ～ ¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤
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2024.08.07 ON SALE
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