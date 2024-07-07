HEY-SMITH¼çºÅ¡ãHAZIKETEMAZARE 2024¡ä½Ð±é¼Ô¤ÎÆü³ä¤ê·èÄê
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¡ãOSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024¡ä
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»þ´Ö¡§³«¾ì9:00 / ³«±é10:30
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[10·î26Æü(ÅÚ)]
HEY-SMITH(Î¾Æü½Ð±é) / Age Factory / Crossfaith / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Maki / SHADOWS / SiM / The BONEZ / THE ORAL CIGARETTES / ¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤ / ¥ä¥Ð¥¤T ¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
[10·î27Æü(Æü)]
HEY-SMITH(Î¾Æü½Ð±é) / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / coldrain / dustbox / FOMARE / locofrank / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHANK / SUPER BEAVER / The Bruce Lee Band (U.S) / The Sucide Machines (U.S) / ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
[MC] RÆ£ËÜ(Î¾Æü½Ð±é)
[Performance]team GOOD SKATES(Î¾Æü½Ð±é)
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1day¡§9,500±ß
2days¡§18,000±ß
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https://eplus.jp/ohmf2024/
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