デンマーク発のインテリアプロダクトブランド「 HAY(ヘイ) 」から、新作テーブルウェア『BARRO COLLECTION』が登場。東京・神宮前の「HAY TOKYO」と大阪・中之島にある「HAY OSAKA」、「HAY ONLINE STORE」にて、7月4日(木)より販売がスタートしています。「HAY」の新作『BARRO COLLECTION』このたび「HAY」からお目見えしたのは、ポルトガル語で“赤土”を意味する「BARRO COLLECTION」。

HAYのデザインとビジュアルディレクションマネージャーを務める、ルイ・ペレイラさんが手がけた、テラコッタ製のテーブルウェアコレクションです。ルイ・ペレイラさんの母国・ポルトガルの、伝統的な職人技にスポットライトを当てているのが特徴。吸水性を最低限に抑え、衝撃に強く丈夫なポルトガル産テラコッタ製の、プレートやボウル、キャンドルホルダーなどがラインナップしています。温かみのあるシンプルなアイテムは、何世代にもわたり受け継がれてきた、ポルトガルの露店や家庭のどこでも見られる身近な素材なんだそうですよ。カラーは、『グリーン』『ダークブルー』『ライトブルー』『オフホワイト』『ピンク』『ナチュラルテラコッタ』の中から、各プロダクト1〜3色がラインナップ。釉薬や色付けの濃淡が1点ずつ異なり、唯一無二の個性的な表情を楽しめるんです。やわらかな丸みのあるお皿がかわいい2枚セットのプレート「BARRO PLATE SET OF 2 φ18」(税込7700円)は、丸みを帯びた縁のディテールがポイント。見た目の印象がやわらかくなり、手に取った際に心地よく馴染むのが魅力です。ひと回り大きなサイズの「BARRO PLATE SET OF 2 Φ24」(税込8800円)も登場しているから、使うシーンに合わせてチョイスしてみてくださいね。ボウルの2個セット「BARRO BOWL SET OF 2」(税込8580円)も同じく、思わず愛着が湧くようなやわらかなフォルムが特徴。ちょっとしたお料理やヨーグルト、フルーツを入れるのにぴったりですよ。「BARRO OVAL DISH L」(税込1万4300円)は、メインディッシュをより華やかに演出できそう。耐久性のあるテラコッタ製のため、オーブンも使え、盛り付け皿としても活躍します。テラコッタカラーの『ナチュラルストライプ』は、手描きのストライプ模様が、とってもかわいい!同じシリーズで、小さなサイズの「BARRO OVAL DISH S」(税込6930円)も登場していますよ。おしゃれなカップやキャンドルホルダーも揃えたい「BARRO CUP SET OF 2」(税込5940円・写真右)は、シンプルなデザインのカップ2個セット。温かい飲み物を入れたり、スナックを入れたり、デザートを盛り付けたり…さまざまな用途で使ってみてくださいね。「BARRO COLLECTION」では、キャンドルホルダー「BARRO CANDLEHOLDER」(税込7480円)も要チェック。背の高いエレガントなデザインが特徴の、安定感のある受け皿は、垂れるロウを受け止める役割も果たしてくれるといいます。ほかのBARROシリーズの食器と組み合わせれば、おしゃれさも増し増し。オブジェとして置いておくだけでも、素敵なアクセントになりそうですね。テーブルをおしゃれに演出しよ今回ご紹介した「BARRO COLLECTION」は、HAY TOKYO・HAY OSAKA・HAY ONLINE STOREにて販売中。一部のアイテムやカラーは、後日入荷予定となっています。さまざまな種類と色を組み合わせて、自分だけのテーブルセッティングを楽しんじゃいましょ。BARRO COLLECTION BY RUI PEREIRAhttps://www.hay-japan.com/参照元:株式会社ウェルカム プレスリリース